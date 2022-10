Hoy No Circula 11 de octubre 2022: Estas placas no transitan en CDMX, Edomex, Puebla e Hidalgo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 11 de octubre del 2022 el programa Hoy No Circula funciona sin cambios y dicta que 'descansan' de la circulación los autos que tienen asignada la terminación de placas 7 y 8, el engomado color rosa, y el holograma de verificación 1 y 2. Consulta aquí más información sobre las restricciones vehiculares que se aplicarán este día en la Megalópolis de la República Mexicana.

Consulta el programa Hoy No Circula para este martes. Foto: CAMe

Según lo compartido en las redes sociales de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa de restricción vehicular Hoy No Circula comienza a aplicarse desde las 05:00 horas y concluye en punto de las 22:00 de la noche de este martes. Si infringes estas normas, las cuales se aplican en la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), y las entidades de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Querétaro serás acreedor a una multa por parte de las autoridades de tránsito.

Este es el programa Hoy No Circula que se aplicará esta semana

Consulta el programa Hoy No Circula. Foto: CAMe

Conoce los vehículos que están exentos del Hoy No Circula

Cabe destacar que el Hoy No Circula no se aplica a todos los automotores que existen en el centro de México. Los coches que están exentos de estas normas son los que tienen holograma de verificación 0 y 00, además de los que han sido construidos y/o adaptados como híbridos o eléctricos. De igual forma, la CAMe detalla que quedan 'libres' de las restricciones los carros de personas con alguna discapacidad; los que funcionan como transporte escolar, de productos perecederos y/o residuos peligrosos.

Asimismo, pueden transitar sin complicaciones los coches que brindan servicios de seguridad pública, de Protección Civil y de Salud; y las unidades que funcionan con gas natural y/o presten servicios urbanos. ¡Maneja con precaución este martes 11 de octubre! Y no olvides que este programa fue creado para cuidar la calidad del aire y al medio ambiente en las regiones más contaminadas de México, por lo que es clave que participes.

Fuente: Tribuna