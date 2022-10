Clima en CDMX y el Valle de México para este 12 de octubre; La tormenta Karl llegó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El clima de la Ciudad de México se ha mantenido frío durante los últimos días. Sin embargo, para este miércoles 12 de octubre durante la mañana, se pronostica cielo medio nublado, ambiente fresco y bancos de niebla con posibles heladas en zonas altas de la región. Por la tarde se prevé ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas.

En ese sentido, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que se esperan temperaturas máximas de entre 19 y 21°C en la Ciudad de México, mientras que las mínimas se pronostican de los 11 a los 13°C. Por otro lado, en cuanto a los vientos, se espera que sean en el norte y noroeste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 hm/h.

Cabe señalar que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Frente Frío 3 que entró al país traerá consigo bajas temperaturas a la Ciudad de México. En el Valle de México se prevé cielo nublado, con bancos de niebla y probabilidad de lloviznas en zonas altas que rodean la región. Se pronostica cielo nublado por la tarde; descargas eléctricas en zonas de lluvia y viento del norte y noroeste 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 km/h.

Clima en la Ciudad de México, Foto: Especial.

En la Ciudad de México se espera temperatura mínima de 11 a 13 grados Celsius y máxima de 19 a 21° C, mientras que, en Toluca, Estado de México, la mínima será de 7 a 9° C y la máxima de 18 a 20° C. El SMN detalló que una masa de aire frío es lo que provocará el ambiente gélido durante las madrugadas y primera horas de los estados del norte y la mesa central, e incluso habrá heladas en zonas montañosas.

Por otro lado, las bandas nubosas de la Tormenta tropical “Karl”, localizada sobre el Golfo de México, en interacción con la entrada de humedad generada por una zona de baja presión con potencial ciclónico ubicada al sur de Oaxaca, originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en zonas del noreste, centro, oriente, sur y sureste del territorio mexicano, con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz y Puebla.

Dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas en las regiones mencionadas. Asimismo, la circulación de “Karl” provocará rachas de viento hasta de 60 km/h con oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas del estado de Veracruz y Tamaulipas.

Fuente: Tribuna