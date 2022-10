'Mañanera': AMLO responde a polémicas de Tatiana Clouthier y defiende a sus 'corcholatas'

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a las controversiales declaraciones de la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, sobre que este estaba "rodeado de una jauría" y que todos estaban atentos a la "sucesión presidencial".

Como trascendió, hace casi una semana, Tatiana Clouthier presentó su renuncia a la Secretaría de Economía, luego de llevar la titularidad durante poco más de un año. Este evento, confirmado en la conferencia matutina del presidente AMLO, causó polémica en el mundo de la política, pues la ahora exfuncionaria no fue clara en los motivos de su salida. No obstante, días después 'reveló' en una entrevista la causa de su baja en el gabinete del mandatario.

La salida de Tatiana Clouthier del gabinete de AMLO causó polémica. Foto: Internet

Ya no sumaba, como dije en mi renuncia, una jauría rodea al presidente y no deja avanzar los proyectos, les llevan mentiras y además todos están metidos en la sucesión presidencial”, declaró Clouthier.

Ahora, este miércoles 12 de octubre, en la 'mañanera', el presidente López Obrador respondió a esos comentarios. Declaró que la exsecretaria se equivoca, pues "no es" que todos estén pensando en las elecciones presidenciales 2024; AMLO dijo que acabar con la práctica del dedazo y el tapadísimo “desconcierta” incluso a los más cercanos al Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) y que es “muchísimo mejor” que todos estén metidos en la sucesión presidencial a que haya una imposición. Asimismo, aprovechó para defender a sus cocholatas, quienes siguen realizando sus labores en tiempo y forma, a su decir.

No es así, con todo respeto a Tatiana, que la quiero muchísimo. Es una mujer extraordinaria, que se caracteriza precisamente por eso, por ser una mujer libre, con criterio; sin embargo, no es que ya Adán (Augusto López), Marcelo (Ebrard) y Claudia (Sheinbaum) no están trabajando en sus asuntos", aseguró el titular del Ejecutivo federal.