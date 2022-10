A una semana de la polémica de Clouthier, Horacio Duarte renuncia al gabinete de AMLO: Deja Aduanas

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que Horacio Duarte Olivares renunció a la titularidad de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Cabe destacar que este es el segundo cambio importante en el gabinete del mandatario, pues hace menos de una semana, Tatiana Clouthier 'abandonó' la Secretaría de Economía.

En la imagen, el presidente AMLO anuncia la salida de Horacio Duarte de su gabinete. Foto: Gobierno de México

En la 'mañanera' de este 12 de octubre del 2022, el mandatario López Obrador confirmó que Duarte Olivares deja oficialmente su cargo en la Administración General de Aduanas. Si bien no dio muchos detalles sobre la salida del funcionario, quien previamente presentó un informe sobre los logros alcanzados con sus labores en fechas recientes, detalló que este realizará una “tarea” en el Estado de México (Edomex).

Horacio Duarte ha hecho una labor de primer orden, y queríamos que se informara aquí y que la gente lo supiera, porque Horacio me ha entregado su renuncia (...) Va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás, lo mismo que en el caso de Tatiana (Clouthier), que nos ayudó tanto y tanto para triunfar con su trabajo , lo mismo Horacio", informó el presidente de México en su conferencia matutina.

En este caso va a una tarea a su estado natal, el Estado de México. Ya no podríamos hablar más de eso porque no nos corresponde. Ya afuera en el Zócalo (él podrá dar una declaración), porque aquí no se puede hablar de eso", agregó el mandatario.