Entre 'burlas', AMLO expone a 'aspirantes' de la oposición a la Presidencia de la República en 2024

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expuso una lista de los posibles precandidatos de la oposición, para las elecciones del 2024 por la Presidencia de México. Esta se conforma por 42 personas, entre los que

En la 'mañanera' de este 13 de octubre del 2022, tal como advirtió el mandatario López Obrador hace unos días, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano expuso una lista de los posibles aspirantes a la Presidencia de la República de lo que el denominó "el bloque conservador". Si bien en un inicio dijo que se han mencionado en redes a 38 supuestos candidatos, la lista que expuso el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) tiene a 42 aspirantes.

En la imagen, la lista de los 42 posibles aspirantes a la presidencia de México por parte de la oposición. Foto: Gobierno de México

Pues vamos a dar a conocer porque son los que han expresado que quieren, han parecido en encuestas, o los han propuesto, para que vean cuántos hay del bloque conservador, dije que 38, pero salieron 42, de una vez vamos a destaparlos", dijo el presidente de México, entre risas.

Cabe destacar que en la lista de los 42 aspirantes presidenciales aparecen desde legisladores, gobernadores, exfuncionarios federales, dirigentes de asociaciones, presidentes municipales, hasta periodistas, e influencers, por ejemplo, Carlos Loret de Mola, Chumel Torres, Miguel Ángel Mancera, Ricardo Anaya, Samuel García, entre otros nombres. Cabe destacar que el presidente AMLO leyó los nombres mientras tenía un tono de aparente burla.

En tanto, en redes sociales, algunos internautas señalaron que la lista de supuestos aspirantes a la Presidencia de la República Mexicana por parte de los opositores de AMLO solo muestra que no hay un orden en estos, ya que no hay un nombre destacable para las elecciones que se vivirán el 2024. Por otra parte, en el partido de López Obrador, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aún no se define al candidato, mas los nombres que suenan son Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalina, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), y Adán Augusto, secretario de Gobernación.

