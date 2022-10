Militarización: Fuerzas Armadas se quedan en las calles hasta 2028 y AMLO envía este mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves 13 de octubre del 2022, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló sobre el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados para que las Fuerzas Armadas permanezcan en labores de Seguridad Pública hasta el 2028.

En la 'mañanera' de este jueves, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano agradeció a los diputados por aprobar el dictamen que mantendrá hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de México. En esta misma intervención, también celebró que la Guardia Nacional (GN), recién incorporada a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), podrá crecer como institución en materia de seguridad.

En la imagen, la Cámara de Diputados. Foto: Internet

Aprovecho para agradecerle a los legisladores porque ya se aprobó que la Guardia Nacional sea apoyada por la Secretaría de Defensa y de la Marina, que continúa siendo apoyada y que se fortalezca la Guarda Nacional", expresó el presidente López Obrador en su habitual conferencia matutina.

Asimismo, el mandatario declaró que este dictamen no significa militarizar a México, y arremetió contra quienes han mantenido ese argumento desde que se aprobó la incorporación de la GN a la Sedena, hace unas semanas: "No es militarizar, que no quieran los autoritarios, ahora pasar como defensores de derechos humanos. ¿Qué hicieron los conservadores con el Ejército? Utilizarlo para reprimir sin fundamento constitucional, de manera ilegal usaban al Ejército, a la Marina, para labores de seguridad pública y además sin respeto a los derechos humanos, son unos reverendos hipócritas", declaró.

Ahora que se hace una reforma constitucional y se pone el acento en la defensa de los derechos humanos, ahora se rasgan las vestiduras", agregó AMLO.

Cabe recordar que en la sesión presencial el miércoles 12 de octubre del 2022, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la minuta para que las Fuerzas Militares permanezcan en las calles fue aprobada en lo general y en lo particular con la mayoría calificada de 339 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones, por lo que el proyecto de decreto se remitió a las Legislaturas de los estados y al Congreso de la Ciudad de México (CDMX), para los efectos del artículo 135 constitucional.

Fuente: Tribuna y Conferencia presidencial