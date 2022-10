Sin filas: Tarjeta de Movilidad Integrada puede ser recargada desde tu celular; te explicamos cómo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde inicio del 2021, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) la cual da acceso a toda la red de transporte de la urbe sin la necesidad de usar efectivo o bien tener que adquirir otras tarjetas, pues su sistema da acceso a las diferentes formas de movilidad que existen. Con el paso de los meses, este sistema se ha modernizado, ejemplo de ello es el permitir pagos con códigos CoDi de los diferentes bancos y sus respectivas aplicaciones.

Sin embargo, todavía son muchos los usuarios que desconocen cuál es la forma más efectiva de recargar saldo a la tarjeta, en especial evitando las filas que hay en cada taquilla o hasta la que se forma en las máquinas de autoservicio. Si eres de los que siempre lleva prisa, entonces te informamos que el pago se puede hacer a través de tu celular y con ello, ahórrate más tiempo de espera aunque te aclaramos, esto se hace a través del sistema Mercado Pago y tu dispositivo deberá contra con tecnología NFC.

Foto: Twitter @aryxael

Pasos para recargar

Instala Mercado Pago a tu celular

Selecciona la opción ‘‘Recarga Transporte’

Toma tu tarjeta de movilidad y acércala al NFC (en iPhone se encuentra a un costado de la cámara)

Selecciona el método de pago (tarjeta de crédito, débito o wallet)

De nuevo, acerca ti tarjeta de Movilidad a NFC

Indica cuánto quieres recargar (no deberás exceder los 120 pesos)

El sistema de informará que el saldo se ha efectuado de manera correcta y con ello, podrás hacer uso de los sistemas de movilidad de la CDMX sin sinfín contratiempo. No obstante, si eres de los que no cuentan con tecnología NFC en tu dispositivo móvil, la recarga podrás hacerla en las taquillas o bien, en los puntos donde haya Point Smart de Mercado Pago, esto no te generará un cargo extra y te ahorras las interminables filas que se hacen en las taquillas del Metro o Metrobús en especia durante las mañanas.

Imagen ilustrativa

La tarjeta de movilidad integrada puede dar acceso a más usuarios en las de viajar en grupo, por lo que no será necesario que cada quien compre la suya aunque esto queda a consideración del usuario. Solo es importante tomar en cuenta que en caso de necesitar hacer algún transborde en cualquiera de las líneas de Metrobús, solo uno de los que haya ingresado con la misma tarjeta pasará sin cargo extra (hay 15 minutos de tolerancia entre cada interconexión), el resto pagará un viaje más.

Fuente: Tribuna