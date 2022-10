Estas son las alcaldías de la CDMX podrían recibir más presupuesto para 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en el proyecto de presupuesto para 2023 que enviará al Congreso capitalino, solicitará más recursos para las alcaldías que tengan menos habitantes, esto con el objetivo de que puedan realizar obras y acciones. Indicó que los recorridos que ha realizado le permiten ver de frente a los capitalinos a quienes no les ha fallado, y por el contrario buscará atenderlos hasta el último día de su mandato.

En la alcaldía de Tláhuac, Sheinbaum Pardo, dijo que se rehabilita el bosque y se realizan trabajos en la Red de Agua Potable, así como el mejoramiento del sistema de drenaje, además destacó que entregará una Línea 12 segura. Aquí refrendó que no tiene nada que esconder y por ello en estos recorridos da la cara a la ciudadanía. “Siempre he pensado que cuando uno no tiene nada de esconder se da la cara, y eso es lo que hicimos en Tláhuac”, posteo más tarde en sus redes sociales. Aquí se comprometió a que antes de que concluya su gobierno, terminará con los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de viviendas afectadas por el sismo de 2017.

Mientras que, en Iztapalapa, donde fue recibida por la alcaldesa Clara Brugada, Claudia Sheinbaum, subrayó que para su gobierno es el fundamental el impulso a la educación, por ello, en lo que va de su administración, se construyeron dos universidades públicas, seis preparatorias y se apoya con una beca a los alumnos de Educación Básica de escuelas públicas. Fue en la Macroplaza donde cientos se congregaron para escuchar el informe en el que anunció que el próximo 24 de octubre entrará en funcionamiento el Trolebús Elevado.

“El primer apoyo que desarrollamos fue el apoyo a la educación pública, porque una persona que accede a la educación, una ciudad que tiene habitantes que acceden a la educación y una nación que lo hace, se transforma. Así que hemos apoyado la educación pública», concluyó la jefa de Gobierno capitalino.

Cabe señalar que la alcaldía que tiene el mayor presupuesto es Iztapalapa, donde viven 1.8 millones de habitantes, seguida por Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. En el último lugar se encuentra Milpa Alta, donde viven 152,685 personas, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Tras su aprobación en el pleno con 45 votos a favor y 17 en contra, el Presupuesto 2022 de la Ciudad de México, este se publicó en la Gaceta Oficial.

Alcaldías con mayor presupuesto:

Iztapalapa: 5,879 millones 463,140 pesos

Gustavo A. Madero: 4,795 millones 30,711 pesos

Cuauhtémoc: 3,376 millones 156,123 pesos

Álvaro Obregón: 3,211 millones 792,238 pesos

Coyoacán: 2,845 millones 415,415 pesos

Alcaldías con menor presupuesto:

Azcapotzalco: 1,937 millones 522,635 pesos

Cuajimalpa: 1,746 millones 125,411 pesos

Tláhuac: 1,727 millones 975,862 pesos

Magdalena Contreras: 1,706 millones 993,905 pesos

Milpa Alta: 1,458 millones 338,199 pesos

Fuente: Tribuna