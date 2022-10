Parquímetros en la Ciudad de México: Así puedes obtener el permiso para residentes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El programa de parquímetros ha traído algunos beneficios a las arcas de la Ciudad de México, pues, en varios puntos de la capital se instalaron estos dispositivos, cuyo objetivo es ordenar y medir el estacionamiento en las áreas definidas para ello. Sin embargo, también provocó el enfado de los propios habitantes de la capital, quienes se sorprendieron por tener que estacionarse al frente de sus domicilios.

Es por eso que se implementó el Permiso Renovable para Residentes, el cual está dirigido a personas que habitan en zona de parquímetros y no tienen un espacio de estacionamiento dentro de su inmueble. Este documento solo lo pueden tramitar las personas que hayan emplacado su automóvil en la CDMX, que estén al corriente con el pago de tenencia; no tengan multas de tránsito y solo se otorga un permiso por vivienda (no por persona).

Con este permiso, los automovilistas de la Ciudad de México pueden estacionar su vehículo todos los días, las 24 horas del día, durante dos años. En ese sentido y para evitar sanciones, los beneficiarios deben colocar en su parabrisas un distintivo otorgado por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

Requisitos para realizar el trámite

Contar con tu cuenta Llave CDMX, ingresar la placa de tu vehículo, proporcionar los siguientes documentos digitalizados: (Identificación oficial vigente, Comprobante de domicilio, Comprobante de propiedad que acredite que el inmueble no cuenta con lugar de estacionamiento, Tarjeta de circulación del vehículo). Este trámite no aplica para habitantes de zonas que no requieran el pago de parquímetro para estacionarse, vehículos con placas foráneas o con placas de la capital que tengan adeudos o sanciones pendientes y vehículos de transporte público colectivo.

Existen dos empresas encargadas de manejar la operación de parquímetros, siendo ecoParq la responsable de la mayoría de zonas, con horario de 08:00 a 20:00 horas. El costo por cada 15 minutos es de $2.46. Existe la modalidad de horario ampliado para Polanco (miércoles a sábado de 8:00 a 1:00 de la mañana) y en Roma-Condesa (jueves a sábado de 8:00 a 1:00 de la mañana).

