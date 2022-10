AMLO conversará con Joe Biden este martes; presidente de EU y Justin Trudeau visitarán México

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este martes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que este martes tendrá una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos (EU), Joe Biden, luego de que el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, agendara la reunión tras su visita a Washington D.C.

En la imagen, el presidente de EU, Joe Biden. Foto: Internet

En la 'mañanera' de este 18 de octubre, el mandatario mexicano volvió a señalar que la relación entre México y Estados Unidos es buena; en este sentido, dijo que una muestra de lo anterior, es que hoy martes, sostendrá una llamada telefónica con Joe Biden, el jefe de Estado del país vecino. Cabe destacar que, según AMLO, este encuentro telefónico fue solicitado por su homólogo a través del canciller Ebrard.

Son muy buenas las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos y que nosotros no queremos pleito. Tan es así que ayer me comentó Marcelo Ebrard que lo buscaron de la Casa Blanca porque quiere hablar por teléfono conmigo hoy, el presidente Biden. Entonces, si fuesen malas las relaciones, pues no se procurarían estos encuentros, estas conversaciones", expresó el jefe del Ejecutivo Federal mexicano en su conferencia presidencial.