Todavía estas a tiempo: CDMX aplica vacuna contra Covid-19 a niños en estos puntos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las autoridades sanitarias de la Ciudad de México ya aplicaron la vacuna contra Covid-19 a los menores de 5 a 11 años de edad, población que recibió el biológico por grupos siendo los de menos años los últimos en ser vacunados; sin embargo, esto no significa que ya no se pueda acudir por la inmunización contra el virus SARS-CoV-2 en caso que, por algún factor externo no se cuente con ella o bien, el esquema esté incompleto.

Desde el pasado lunes 17 de octubre y hasta el 21 del mismo mes, los menores de 6 años cumplidos estarán recibiendo la segunda aplicación de la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer, al tiempo que los rezagados de 5 a 11 años de edad podrán acudir por la primera o segunda dosis; esta última tendrá que ser con un periodo de 20 días entre la primera aplicación para evitar afectaciones de salud.

Vacunación Covid-19

En total se han destinado 55 puntos para la aplicación de la vacuna distribuidos en toda la urbe. Para conocer cuál es el más cercano, bastará con dar click en este apartado y acudir con el formato de vacunación en un horario de 08:30 a 15:00 horas. Asimismo, se recuerda que ya no es necesario apegarse a un calendario con base a la inicial del apellido paterno como se hacía en jornadas de vacunación anteriores.

Documentos

Formato de vacunación de la página Mi Vacuna

CURP

Comprobante de primera dosis si es el caso

Identificación oficial del padre, madre o tutor

Además de la vacuna contra Covid-19, la Secretaría de Salud de la CDMX informó que estará aplicando la vacuna contra la influenza estacional, motivo por el cual Olivia López, titular de la dependencia, reiteró la invitación a los mayores de 60 años a recibir este biológico así como también a los miembros de la población en riesgo, pues es durante la temporada otoño-invierno donde los casos repuntan.

Foto: Twitter

Para cualquiera que sea el caso, es decir, la aplicación de la vacuna contra Covid-19 o influenza estacional se ha pedido usar cubrebocas pese a que la Secretaría de Salud Federal informó que ya no es obligatorio usarlo en espacios abiertos o cerrados; no obstante, al tratarse de espacios sanitarios donde se da atención a los pacientes positivos a la enfermedad, para evitar contagios el insumo médico es fundamental.

Fuente: Tribuna