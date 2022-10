Feminicidio de Digna Ochoa: 21 años de encubrimientos terminan con un perdón del Estado

Ciudad de México.- Después de 21 años, el Gobierno de México ofreció este miércoles una disculpa pública por el feminicidio y las omisiones en la investigación de la muerte de Digna Ochoa y Plácido, abogada y defensora de los derechos humanos. Además, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en el caso, por la violación de derechos humanos que se cometieron durante la investigación de la muerte de la abogada y las fallas en los protocolos.

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en representación del gobierno federal, se reconoció que el Estado mexicano no garantizó la seguridad personal, la integridad de la defensora ni el acceso a la verdad y la justicia para la familia de Digna Ochoa. Señaló que el Estado no pudo garantizar la seguridad e integridad de la defensora de derechos humanos. El funcionario reiteró que la investigación del caso será reabierta, por lo que la Fiscalía capitalina ha creado ya la unidad del caso Digna Ochoa, asumiendo así su compromiso con la verdad y la justicia.

“Ofrezco una disculpa pública a Digna y a su familia porque el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad e integridad personal y tampoco, el Estado mexicano no garantizó su acceso pleno a la justicia… Su lucha y su memoria no puede ser discriminada ni estigmatizada”, dijo.