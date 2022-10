VIDEO: Así intentó librarse el conductor borracho del Metro de la Ciudad de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se hiciera viral el momento en que elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México (PBI) detuvieran al conductor de un convoy del Metro de la capital por, presuntamente, estar bajo la influencia del alcohol, ahora se retomó el caso y surgió un nuevo material en el que se puede observar al empleado del Sistema de Transporte Colectivo (STC) solicitando ayuda para evitar ser despedido por sus superiores.

En ese sentido, el conductor de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México fue denunciado por los usuarios que viajaban en el tren y que se percataron de que el hombre conducía en aparente estado de ebriedad. Según los reportes que se efectuaron a través de las redes sociales, el hombre trabajaba ebrio, incluso se mencionó que abrió las puertas del tren del otro lado del anden, arriesgando a los usuarios.

A través de algunas imágenes que se compartieron en redes sociales, el conductor resultó exhibido en el momento en que uniformados de la Policía Bancaria e Industriales, lo escoltaban mientras los usuarios le gritaban lo irresponsable que fue. “Así o más ebrio, vean nada más al señor conductor, ebrio… no, por favor, no, imagínate el accidente que pudo haber provocado al abrir las puertas del otro lado. Es el conductor que viene ebrio”.

En el video que circula en redes sociales se puede observar al hombre mientras se le realiza una prueba de alcoholemia, fue entonces cuando solicitó ayuda para que sus jefes no lo despidieran y afirmó: “tírenme paro, pa’ que no me corran”. Todo ello quedó registrado en las cámaras de los testigos, quienes solicitaban que se tomaran las medidas correspondientes por esta situación, la cual puso en peligro la integridad de los usuarios.

El Metro de la Ciudad de México informó que despidió al conducto, además de que de inmediato fue relevado. "El Metro informa que esta tarde el conductor de un tren fue relevado de forma inmediata en la estación Xola, de la Línea 2, luego de que usuarios denunciarán que aperturó las puertas del tren del lado contrario al andén de ascenso y descenso de pasajeros", detalló en un comunicado.

Fuente: Tribuna