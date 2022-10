Alerta en el Pacífico: 'Orlene' se convierte en huracán categoría 3; así afectará a las costas mexicanas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la madrugada de este domingo 2 de octubre, el huracán 'Orlene' se intensificó a categoría 4, motivo por el cual se ha reportado un intenso oleaje en las cosas de los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa donde las autoridades han desplegado operativos para proteger a la ciudadanía, pues además hay registro de fuertes rachas de viento que podrían provocar daños a la infraestructura de cada demarcación.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) destacó que este fenómeno natural cuenta con un registro de hasta 215 kilómetros por hora y al momento, se ha ubicado a 10 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes ya 175 kilómetros al oeste de Playa Peruana en el Estado de Jalisco, entidad que es la de mayor alerta por este fenómeno que dejará a su paso intensas precipitaciones en el occidente del país.

Para proteger a la ciudadanía, la Secretaría de Marina informó que de manera oficial quedaban cerrados los puertos de Nayarit y Jalisco, al tiempo que Conagua advierte sobre lluvia puntuales a torrenciales en dichas entidades; sin embargo, la situación no es peor en Colima y Sinaloa donde también habrá precipitaciones la igual que en el estado de Durango donde se estiman fuertes precipitaciones.

Tras este anuncio, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el fenómeno natural se había debilitado pues ya se encontraba en categoría 3; evento que no dejó de lado la amenaza para las cosas del Pacífico ya que continúa en marcha el plan para evitar no solo afectaciones a la población (defunciones), sino que además se procurará que los daños materiales no sean tan elevados.

"Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias intensas con puntuales torrenciales en zonas de Nayarit y Jalisco (occidente); muy fuertes con puntuales intensas en Colima y Sinaloa (sur); y fuertes con puntuales muy fuertes en Durango y Michoacán; además de rachas de viento de 90 a 110 km/h", explicó el SMN.

Aún con este pronóstico, la Conagua advirtió que para los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa se esperan altas temperaturas, ya que el termómetro llegará a los 35 o 40 grados centígrados mientras que para Baja California Sur, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo la temperatura será de entre 30 a 35 grados centígrados.

No hay clases

Derivado de este evento meteorológico, 11 municipios del estado de Nayarit informaron que las clases presenciales estaban oficialmente suspendidas para este lunes 3 de octubre, por lo que alumnos de San Blas, Santiago Ixcuintla, Ruiz, Tuxpan, Tecuala, Acaponeta, Huajicori, Rosamorada, Bahía de Banderas, Compostela y Del Nayar no deberán acudir a los recintos educativos hasta nuevo aviso.

