Gobierno de la CDMX reporta saldo blanco tras marcha del 2 de octubre en el Zócalo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Plaza las Tres Culturas, en Tlatelolco, fue el punto de reunión para miles de personas que marcharon este domingo 2 de octubre rumbo al Zócalo de la Ciudad de México en memoria de los hechos del movimiento del 68. En ese sentido, Martí Batres, Secretario de Gobierno de la CDMX, reportó la participación de cuatro mil manifestantes, entre ellos unas 40 personas encapuchadas con mochilas cargadas. Sin embargo, no se tuvo conocimiento de algún conflicto.

Después informó que la movilización llegó al Zócalo sin contratiempos, donde el Comité del 68 y otros colectivos manifiestan sus demandas. Activistas, estudiantes y organizaciones que continúan exigiendo justicia por los eventos ocurridos el 2 de octubre de 1968, partieron de Tlatelolco con motivo de la conmemoración de los 54 años de la masacre estudiantil. Los contingentes avanzaron hacia el Eje 2 Norte Manuel González, para continuar por el Eje Central Lázaro Cárdenas, hasta llegar a la Plaza de la Constitución, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

El Comité 68 Pro Libertades Democráticas encabezó la marcha conmemorativa que se realiza bajo consignas como: “2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa”, “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y familiares de otras víctimas de desaparición forzada respaldaron al Comité durante esta movilización.

Marcha en la CDMX

Comunidades académicas, colectivos sociales y grupos sindicales les siguieron detrás, recordando lo ocurrido la noche del 2 de octubre de 1968, cuando estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fueron atacados por el Ejército. Por otro lado, El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) desplegó a 56 paramédicos, seis ambulancias y 10 moto ambulancias para brindar auxilio a la población ante cualquier emergencia durante la marcha.

Batres Guadarrama aseguró que hoy se tiene un Gobierno de la CDMX y federal que no reprimen, no desaparecen personas, no hacen guerras, no masacran. señaló que el Gobierno de la República y el de la Ciudad de México no usan la fuerza pública para masacrar, por lo tanto, es el mejor homenaje que se puede hacer a los estudiantes heroicos de 1968.

Fuente: Tribuna