Que no te multen: Estos son los vehículos que 'descansan' este domingo 2 de octubre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si este domingo 2 de octubre planeas salir con tu familia o amigos a bordo de tu automóvil, te informamos que de acuerdo con lo estipulado por las autoridades mexicanas, ciertos vehículos deberán quedarse en casa pues esto no solo ayudará a evitar más contaminación al ambiente, sino que que además evitará que le tráfico en la Megalópolis sea menos denso pero, ¿aplica también en domingo?

Al tratarse del primer fin de semana del mes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis recuerda que para este día no hay ninguna restricción vial para los automóviles, es decir, todos los vehículos pueden circular sin problema alguno sin importar el holograma, terminación de placa o bien, si se trata de unidades letricas o híbridas; sin embargo, esto no quered decir que no se haga caso a las recomendaciones de los agentes de tránsito, pues al haber más vehículos en las calles, los accidentes podrían ser más recurrentes.

Te podría interesar MÉXICO Hoy No Circula 1 de octubre 2022: Estas placas 'descansan' hoy sábado en la CDMX y Edomex

Foto: Twitter

Este programa dominical estará vigente hasta el próximo 3 de octubre cuando el programa Hoy No Circula de aplique de manera habitual dejando a los vehículos con terminaciones 5 y 6 y engomado amarillo, 'descansando' en casa, pensiones o en algún otro lado donde deban permanecer para evitar multas. Se recuerda que al ser un fin de semana de muchas movilizaciones sociales, pese a tener circulación libre podría haber tráfico denso que haga una mejor opción dejar el auto en su lugar.

Asimismo, se recuerda que sin importar el día de la semana que sea, los vehículos que están exentos del programa Hoy No Circula son aquellos con hologramas 0 y 00 más las unidades eléctricas e híbridas. Por lo tanto, el programa aplica para aquellos que no cumplan con estas características y que además sean vehículos que circulen por las calles de la megalópolis, entidades que a continuación se envistan:

Ciudad de México

Estado de México

Hidalgo

Morelos

Puebla

Tlaxcala

Querétaro

Foto: Archivo

A modo de remate, se recuerda que este 2022 los vehículos que deberán verificar son los de engomado rojo o terminación 3 y 4, mismos que iniciaron con este proceso desde septiembre y tienen hasta el mes de octubre; de igual manera, los de engomado verde o terminación de placa 1 o 2 deberán verificar sus unidades entre los meses de octubre y noviembre. Hace este proceso evitará multas.

Fuente: Tribuna