¿Viajas a la CDMX? conoce el Pase Turístico para tu vehículo y evita infracciones

Ciudad de México.- El nuevo reglamento de Tránsito de la Ciudad de México ha tomado por sorpresa a muchos viajeros, pues, las restricciones que incluye no son conocidas por las personas residentes de otros estados que viajan a la capital. Es por ello y que para que estén protegidos, el Gobierno de la CDMX ofrece el Pase Turístico, cabe destacar que este solo aplica para vehículos de combustible gasolina a partir de modelos 2006 y no es válido para autos con placas de Tlaxcala, Morelos y el Estado de México.

Ahora, se explica la manera de realizar este trámite, el cual se otorga a vehículos del extranjero o foráneos a la Ciudad de México y Estado de México, para permitir la circulación sin ninguna restricción, quedando exentos a lo establecido en el Programa Hoy No Circula. Este puede ser obtenido una vez por semestre con una vigencia de 14 días; o bien, dos veces por semestre con una vigencia de 7 días cada uno.

Por otro lado, el Pase Turístico por 3 días se otorgará solo en puentes largos oficiales y autorizados por la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire. En ese marco, si los datos del vehículo, referentes al año modelo, placa y Estado de procedencia reflejados en el Pase Turístico, no coinciden con los datos de la Tarjeta de Circulación del vehículo, no tendrá validez, por lo que el vehículo será sancionado con una multa. Cabe señalar que este documento no tiene validez en días con contingencia ambiental.

Pase turístico en la Ciudad de México, Foto: Especial

Si tu visita la CDMX es corta podrás aplicar para un pase turístico de la siguiente forma:

Ingresa a www.paseturistico.cdmx.gob.mx Este pase sólo aplica a coches de combustible gasolina y gas a partir de los modelos 2004. Si tu automóvil no cumple con este requisito no podrás obtenerlo. Regístrate con un correo electrónico. Llena el formato con los datos que se te piden para obtener una clave de acceso que será enviada a tu correo electrónico. Registra tu automóvil con los datos que tienes en tu tarjeta de circulación. Selecciona el tiempo de duración de tu pase, puede ser por siete o 14 días. Recuerda que si eliges 14 días de duración, sólo podrás obtenerlo una vez por semestre. Si decides por siete días podrás hacerlo hasta en dos ocasiones cada seis meses. Imprime tu pase turístico y quedarás exento por el tiempo de duración de las normativas del programa Hoy No Circula.

Es así que el pase es una alternativa para los visitantes de la Ciudad de México. Además, estarán exentos del Programa Hoy No Circula, por lo que no podrán ser infraccionados por elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

