(VIDEO) AMLO genera polémica: Reconoce que todavía hay corrupción, "pero ya no es lo mismo"

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo una declaración que causó polémica en redes sociales: reconoció que en el país continúa habiendo corrupción, no obstante, "ya no es lo mismo" que en el pasado.

En la 'mañanera' de este 20 de octubre del 2022, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano reconoció que, si bien el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) ya está presente en gran parte de México, sigue persistiendo la corrupción en varios sectores; no obstante, hizo hincapié en que "ya no es lo mismo" de épocas pasadas. López Obrador declaró que antes la Administración estaba orientada "por entero, por completo al saqueo".

Yo soy un convencido de que el principal problema de México era la corrupción, y sí, continúa habiendo corrupción, pero ya no es lo mismo. Antes el Gobierno estaba orientado por entero, por completo, al saqueo, a la corrupción", dijo el presidente de México en su conferencia presidencial.

En su discurso, AMLO aseveró que la corrupción ya es considerado un delito grave, y que además ya no hay condonación de impuestos y las personas pagan puntualmente sus contribuciones; también declaró que ya no se otorgan “jugosos contratos” a empresas constructoras o a proveedores; eso sería parte del cambio con el actual Gobierno de la 4T, señaló el presidente mexicano.

Como aquí se explicó, aunque todavía no estamos satisfechos, porque era algo que estaba muy arraigado, como toda la corrupción, ya no se roban la cantidad de gasolinas que se robaban en el periodo neoliberal, se robaban hasta 80 mil barriles diarios de gasolina, ahora se están robando cinco mil", ejemplificó López Obrador.

En la imagen, el presidente AMLO en su conferencia 'mañanera'. Foto: Gobierno de México

Asimismo, el mandatario explicó que sus adversarios y la oposición a la 4T no han podido contra su Gobierno, esto pese a que financian "campañas de desprestigio, guerras sucias, cuando no es el plan del Señor X, es el Plan chachalaca, o el Plan guacamaya o Plan zopilote, o Pejeleaks, y ahí deben estar pensando en otro [...] Traen asesores, especialistas, expertos, hackeadores, hacen conectas y gastan muchísimo dinero y compran a todo el que se deja y la mayoría de los medios en contra, con honrosas excepciones, y nada, no han podido", dijo AMLO.

¿Cuál es la clave? No permitir la corrupción, no permitir la impunidad, atender a la gente, a los jóvenes, al pueblo", finalizó el presidente en su declaración sobre este tema.

Fuente: Tribuna y Conferencia presidencial 'mañanera'