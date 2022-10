Hoy No Circula 22 de octubre: Estos vehículos no pueden transitar este sábado en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para este sábado 22 de octubre del 2022, el programa Hoy No Circula de la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México informó por medio de sus respectivas redes sociales cuáles son los automóviles que no transitarán sobre el asfalto durante el segundo día del fin de semana, esto para disminuir los altos índices de contaminación.

En esta ocasión y por ser el primer y tercer sábado del mes, los vehículos con holograma 1 en terminación de número impar deberán descansar, a lo cual 1, 3, 5, 7 y 9 quedan fuera de circulación, mientras que los de de holograma 2, también tendrá otra restricción, mientras tanto los que cuentan con número par al final, no transitarán el segundo y cuarto.

En dado caso de no respetar el programa, el dueño de la unidad deberá pagar una multa que va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a mil 924 pesos con 40 centavos y hasta dos mil 886 pesos con 60 centavos, por lo que es necesario que acaten las reglas para evitar complicaciones en su bolsillo así como al tráfico de la Ciudad de México.

Con respecto a las unidades que están exentas, están aquellos que funcionan a electricidad, gas natural o sean híbridos, con holograma 0 y 00, los que tienen placa para discapacitados, los que son dedicados a servicios de transporte urbano, transporte escolar o de pasajeros, así como destinados a la seguridad pública y Protección Civil.

Por último, el programa Hoy No Circula señala que las unidades, conforme al calendario y sea cual sea el origen de su matrícula, no deberán circular un día entre semana y dos sábados por cada mes del año, a lo cual en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas no deberán verse sobre la autopista o calles de la capital del país y 18 municipios del Estado de México.

