Hoy No Circula 23 de octubre: ¿'Descansan' coches y placas este domingo en CDMX y Edomex?

Ciudad de México.- El fin de semana está por concluir, y si en este domingo 23 de octubre del 2022 planeas realizar actividades que involucran movilizarte en auto al interior de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es clave que te informes sobre si este día de aplica el programa Hoy No Circula, el cual fue diseñado para cuidar la calidad del aire y el medio ambiente. ¡Aquí toda la información!

A través de sus redes sociales oficiales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) detalla que este domingo, el programa de restricción vehicular, el Hoy No Circula no presenta cambios en su horario. Esto significa que este día cualquier vehículo, sin importar su terminación de placas, color de engomado u holograma de verificación, puede transitar sin complicaciones en el Valle de México.

Este es el programa Hoy No Circula de esta semana

Consulta el programa Hoy No Circula de esta semana. Foto: CAMe

También agrega que el programa volverá a funcionar a partir del próximo lunes 24 de octubre del 2022, en un horario que va desde las 05:00 horas, hasta las 22:00 de la noche. Esta medida se aplica de lunes a sábado, y toda la información es compartida por TRIBUNA y la CAMe, mediante sus redes sociales. Recuerda que si no respetas estas reglamentaciones, serás acreedor a una multa: en la Ciudad de México(CDMX) tendrás que pagar 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta, lo que equivale a mil 509.80 y a dos mil 264.70 pesos, mientras que en el Estado de México (Edomex) la multa será de mil 460.80 pesos.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Los carros que están exentos del Hoy No Circula son los que tienen asignado el holograma de verificación 0 y 00, además de los que han sido construidos como híbridos y eléctricos. También se excluyen del programa a los automotores de personas con alguna discapacidad; los que se usan como transporte escolar o de productos perecederos y de residuos peligrosos. Por último, quedan 'libres' los autos de personal de seguridad pública, de Protección Civil y de Salud; y los que 'arrancan' con gas natural y/o prestan servicios urbanos.

