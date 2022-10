¿Los vas a tramitar? Esto es lo que ya no debes llevar para el pasaporte electrónico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con el anuncio de la eliminación del uso de cubrebocas tanto en aeropuertos como en vuelos nacionales, muchos ciudadanos ya comienzan a pensar en un viaje no solo al territorio mexicano sino al extranjero, algo por lo cual además de pensar en el destino y claro, el presupuesto para pasarlo bien, también se debe considerar el trámite del pasaporte, mismo que ya es electrónico y que para 2023 tendrá un ligero aumento en el costo de su emisión.

Mientras todavía están vigentes los precios del 2022, los cuales varían dependiendo de la vigencia, hay ciertos documentos que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dependencia encargada de emitirlo, te pedirá de manera obligatoria; no obstante, hay uno que ya no es necesario y que aunque no parezca, sigue causando confusión entre los ciudadanos, incluso en aquellos que no lo tramitarán por primer vez sino que buscan renovarlo.

Si es alguno de estos tu caso, a continuación te dejamos no solo el valor que deberás pagar al banco para tener tu pasaporte, sino además los papeles que te pedirán sí o sí en las oficinas de la dependencia encabezada por Marcelo Ebrard, todo con la intensión de que salgas con tu pasaporte en mano y vayas alistando las maletas para gozar de las muy merecida vacaciones sin tantas restricciones sanitarias.

Los primero que deberás hacer es sacar una cita en el portal de la dependencia dando click acá. Recuerda que tendrás que registrarte para sacar tu usuario y bastará con tu correo electrónico y una contraseña. Cada usuario podrá agendas hasta cinco citas por mes, lo que es conveniente si viajarás en familia o con amigos y todos necesitan su pasaporte recién emitido.

Al sacar la cita en las oficinas con más disponibilidad, entonces tendrás que empezar a reunir los documentos que te van a pedir, los cuales entregarás en copia y, solo en el caso del pago, será el original más el que te llegue a tu correo, de ahí la importancia de revisar todas las bandejas, tanto la de entrada como la se spam. Cada ciudadano tendrá que llevar lo mismo y si te piden otro documento, entonces se incurre en un delito.

Confirmación de la cita (llega al mail)

Copia de acta de nacimiento vigente

Clave Única de Registro de Población ( CURP ) certificada; si no lo estás, el trámite no avanza

) certificada; si no lo estás, el trámite no avanza Copia de identificación oficial con fotografía

Copia de la primer hoja de tu pasaporte (la de datos y foto) en caso de reponerlo

Confirmación de pago (tanto el que llega al mail como el que te da el banco)

Costos

3 años: mil 470 pesos

6 años: dos mil pesos

10 años: tres mil 505 pesos

Todos estos precios tendrán un 50% de descuento para adultos mayores y personas con discapacidad, por lo cual será necesario que en el sistema de cita se informe si se cuenta con alguna afección discapacitante o incluso, si se trata de un trabajador agrícola temporal que vaya a Canadá, pues para ellos también este beneficio Para los adultos mayores, el CURP ingresado en el sistema aplicará el descuento de manera automática.

Ahora que sabes costos y lo que debes llevar, te recordamos que hay un documento que ya no será requerido por la dependencia, por lo que será necesario considerarlo para evitar hacer el gasto. Se trata de las fotos en tamaño pasaporte que llegamos a pedir hace algunos años en los estudios especializados. Ls imágenes que se solicitaban a color, sin aretes en el rostro, sin tanta sonrisa y con el rostro perfectamente descubierto ya no serán necesarias pues en le trámite los servidores de la nación te la van a tomar. Por ello te recomendamos ir listo para el ‘click’ porque la foto una vez puesta en el pasaporte ya no se puede cambiar.

Al ser electrónico, además te tomarán datos biométricos como las 10 huellas digitales de tus manos, lectura de retina y hasta tu firma será electrónica también. Estos documentos se imprimen en una tarjeta especial que va perfectamente ajustada al pasaporte y lo tendrás 15 minutos después de haber sido recibido por uno de los trabajadores de la cancillería. En caso de pedirte algún pago extra, deberás denunciar pues no hay ningún motivo para pedir cargos adicionales.

