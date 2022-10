¿Aplica el Doble Hoy No Circula este martes 25 de octubre en CDMX, Edomex, Puebla e Hidalgo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado domingo se reportó alerta por contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM); esto porque, alrededor de las 17:00 horas, la capital mexicana rebasó los 150 puntos IMECA (Índice metropolitano de la calidad del aire). No obstante, esta se redujo y evitó que se activara el programa Doble Hoy No Circula el día de ayer; ¿cuáles son las restricciones vehiculares para este martes 25 de octubre?

Para hoy, martes 25 de octubre la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que el programa Hoy No Circula funciona con normalidad, pues no hay cambios en los niveles de ozono en el centro del país, y que 'descansan' del tránsito vehicular los automotores que tienen asignada la terminación de placas 7 y 8, el engomado color rosa, y el holograma de verificación 1 y 2.

Consulta el programa Hoy No Circula de este martes. Foto: CAMe

Este es el horario del programa Hoy No Circula

Cabe recordar que el programa de restricción vehicular Hoy No Circula comienza a aplicarse desde las 05:00 horas y concluye en punto de las 22:00 de la noche de este martes 25 de octubre. Asimismo, no olvides que este se aplica en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual se encuentra en el centro del país y está integrada por la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), y las entidades de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Querétaro.

Estos son los vehículos exentos del Hoy No Circula

Los coches que están exentos del Hoy No Circula son los que tienen holograma de verificación 0 y 00, además de los que han sido construidos y/o adaptados como híbridos o eléctricos. Asimismo, la CAMe detalla que quedan 'libres' de las restricciones los carros de personas con alguna discapacidad; los que funcionan como transporte escolar, de productos perecederos y/o residuos peligrosos, así como los coches que brindan servicios de seguridad pública, de Protección Civil y de Salud; y las unidades que funcionan con gas natural y/o presten servicios urbanos.

Este es el programa Hoy No Circula que aplica en esta semana

Programa Hoy No Circula. Foto: CAMe

Fuente: Tribuna