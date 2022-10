¡No era el adorno de Mesa! Captan a personas robando del Festival de Flores de Polanco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Festival de Flores y Jardines regresó a la Ciudad de México bajo en concepto ‘renacer’, el cual pretende reconocer la importancia de la vida, sobre todo después de una pandemia, como la que atravesó el mundo. Si quieres visitar el FYJA no solo deberás tomar en cuenta las fechas, también tendrás que conocer los puntos más emblemáticos de la intervención floral, ya que en ellos encontrarás impresionantes fachadas adornadas y podrás admirar bancas florales, un pabellón botánico, la exposición de arcos así como la casa FYJA.

Aunque el Festival culminó el pasado 23 de octubre, comenzaron a circular videos en redes sociales en los que se pudo apreciar a personas robando algunos de los adornos exhibidos en calles de Polanco. En esta edición participaron diferentes floristas y paisajistas, quienes se encargaron de vestir de diversos colores las fachadas de las más de 90 tiendas que se sumaron a la cuarta edición del FYJA.

En videos publicados por la cuenta de Instagram ‘inventadas.inventada’ se puede ver como se amontonaban las personas para destruir los adornos y llevarse a su casa algunas flores, por lo que a traves de redes sociales del FYJA se mencionó que por favor no tomarán los adornos ya que estos servirían para hacer composta después de que terminara el evento. “Los establecimientos participantes de FYJA empezarán el desmontaje de sus intervenciones florales a las 22:00 hrs. Te pedimos atentamente no tomar flores, plantas ni objetos de éstas, ya que los desechos serán recolectados para hacer composta”, pero eso no impidió que la gente tomara las flores.

Desde el fin de semana pasado, comenzaron las actividades para conmemorar el Día de Muertos en la CDMX, una de ellas fue este festival en Polanco donde casi 100 comercios adornaron sus establecimientos con vistosos adornos florales. Sin embargo, una serie de video comenzaron a circular en redes sociales en los que se observa que algunas personas se llevan los adornos instalados en las calles de Polanco.

En ese marco, muchos de los asistentes que se llevaron los adornos argumentaron que era un regalo que se les daba después de la exposición, lo cual fue desmentido por los propios organizadores, quienes, a través de un comunicado solicitaron a la población no llevarse las flores. Esto fue criticado en redes sociales, pues la gente aseguró que no se trataba de regalos, sino que del trabajo de cientos de personas.

Fuente: Tribuna