No te pierdas el NezaMictlán, el festival de Día de Muertos en Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl, Estado de México.- Faltan muy pocos días para la celebración de Día de Muertos y las actividades no solo son en la Ciudad de México, pues también en municipios del Estado de México se organizaron diversos eventos para conmemorar una de las tradiciones favoritas de los mexicanos. Se trata de lo que sucederá en Nezahualcóyotl, lugar que se convertirá en la tierra prometida de las culturas mesoamericanas, sitio donde descansan las almas de todos los que se fueron y al que solo llegan los más dignos y suelen ser guiados por un Xoloitzcuintle.

Es así que, como parte de las celebraciones a realizarse para el Día de Muertos, distintos lugares del Estado de México planearon actividades pensadas para todo el público. En ese sentido, el Gobierno de Nezahualcóyotl no se quedó atrás y preparó una sorpresa para todos sus habitantes y, claro, para aquellos que se atrevan a viajar al municipio mexiquense, pues en los próximos días iniciará el Festival NezaMictlán, así que ahora se mencionan todos los detalles para los que tengan la intención de asistir.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl, el Festival de Día de Muertos se realizará del 29 al 6 de noviembre, en donde las personas encontrarán actividades para realizar con amigos o familia. El Festival NezaMictlán tendrá una gran variedad de actividades para todas las edades, como una Casa del Terror; se decora una casa con detalles de la época, además de caracterizar a ciertos personajes para que le saquen un susto a los visitantes, se ubicará en el Parque Zoológico del Pueblo y estará en funcionamiento los días 29 y 30 de octubre.

Casa del Terror NezaMictlán, Foto: Especial

Pero eso no es todo, también se colocará una mega ofrenda para recordar a aquellos seres que partieron de este mundo, pero que el 2 de noviembre realizan un viaje para visitar a sus seres queridos. En los últimos años, las mega ofrendas han cobrado mucha popularidad y las instalaciones del Panteón Municipal serán parte de este altar. Además, no se puede hacer una ofrenda sin pan de muerto, pues este platillo es algo característico durante esta temporada y no puede faltar en la ofrenda para nuestros seres queridos.

Finalmente, como ya es tradición en el país, también se organizó una marcha zombie, la cual sucederá el próximo 6 de noviembre. El alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, dijo que el objetivo principal es de preservar las tradiciones mexicanas en un ambiente lúdico que promueva la convivencia entre las familias y vecinos de Nezahualcóyotl. Además de que permita reforzar el tejido social tras dos años que fue suspendida por la pandemia de Covid-19.

Fuente: Tribuna