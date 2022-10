Semovi implementa operativo para motociclistas y remite 41 vehículos al corralón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta mañana, la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial, realizaron un operativo en Puente la Morena y Viaducto en la alcaldía Miguel Hidalgo con el propósito de fortalecer la seguridad vial, prevenir incidentes de tránsito de motociclistas y salvar vidas. En este operativo se registraron 77 infracciones por no cumplir con distintas disposiciones del Reglamento de Tránsito, como no portar licencia de conducir, placas o permiso de circulación de la Ciudad de México; no portar casco; y transportar menores de 12 años a bordo, así como 41 remisiones a depósito vehicular.

En ese sentido, Andrés Lajous, Secretario de Movilidad, comentó que este operativo tiene la finalidad de concientizar vialmente a los conductores, principalmente a motociclistas. Además, explicó que en estas jornadas de seguridad se aplica la prueba de alcoholemia, así como la revisión de documentos, el uso correcto de casco y el número máximo de personas que deben viajar a bordo de las unidades. Es importante precisar que con el operativo del día de hoy, suman 8 operativos de conciencia vial, 6 informativos y 2 con infracciones.

“En la CDMX ha habido un aumento en el uso de las motocicletas y es importante que las personas sepan cuáles son las principales conductas de riesgo y tomen las precauciones debidas al conducir una motocicleta”, reconoció Andrés Lajous Loaeza titular de la Semovi.

Operativo de la Semovi en la CDMX, Foto: Especial

Añadió que las personas que incumplan estas disposiciones pueden hacerse acreedores a distintas sanciones, las cuales pueden ameritar corralón como son no traer licencia o registrar alcohol en la sangre. Indicó que estos operativo se harán de forma permanente y se realizan ya de forma regular en distintos puntos de la ciudad. “Ésta es una recomendación para motociclistas pero también para conductores de vehículos “.

Durante este dispositivo, se repartió la Guía Motociclista de la CDMX y se brindó orientación sobre el correcto uso del casco y pláticas informativas para prevenir conductas de riesgo. Con este tipo de acciones preventivas, el Gobierno de la Ciudad de México reafirma su compromiso por implementar estrategias para disminuir los hechos de tránsito con todos los actores de la vía. Cabe señalar que estas acciones continuarán en distintos puntos de la ciudad en las próximas semanas. Finalmente, el funcionario capitalino recordó que los hechos de tránsito ocurren principalmente por ir a exceso de velocidad, por haber ingerido alcohol y manejar y por traer distractores de mano. Por eso hizo el llamado a no consumir alcohol y no distraerse mientras se maneja.

