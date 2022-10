Viruela del mono llega a escuelas de México: Universidad confirma un estudiante infectado

Comparta este artículo

Estado de México.- Luego de que autoridades sanitarias confirmaran que ya hay más de dos mil casos de viruela del mono en México, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) señaló que uno de sus estudiantes dio positivo a viruela símica. No obstante la Secretaría de Salud (SSa) no ha emitido datos sobre este hecho, en tanto que la institución no suspendió sus labores.

El Informe Técnico Semanal de Vigilancia Epidemiológica sobre Viruela Símica señaló que, con corte al 24 de octubre, en la República Mexicana se han identificado cuatro mil 471 casos que cumplen con la definición operacional de caso probable de viruela símica, de los cuales dos mil 654 dieron resultados positivos. Con esta cifra, se asumió que la viruela del mono ya se ha expandido en todo el país.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Confirman un estudiante contagiado por viruela del mono. Foto: Internet

Sin embargo, ahora esta enfermedad estaría en también en la UAEM, pues la institución de educación superior confirmó un caso positivo de viruela del mono en uno de sus alumnos de la Facultad de Derecho. Se detalló que el estudiante estaría ausente de clases desde el pasado 06 de octubre del 2022; ante esta situación, autoridades de la Universidad decidieron suspender clases solo a ese grupo.

Por otra parte, la UAEM aseguró que ya se tomaron las medidas sanitarias respectivas por este caso de viruela símica y que se siguieron los protocolos correspondientes. Señalan que la situación se encuentra controlada, y que hasta ahora no se ha confirmado otro caso de viruela del mono, el virus que ya se ha propagado en todo México. Finalmente, la Universidad Autónoma del Estado de México pidió a la población escolar que, en caso de presentar algún síntoma, acudan con el médico de la Facultad y lo reporten al correo electrónico institucional.

A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el estado de salud del alumno que estaría infectado.

Fuente: Tribuna