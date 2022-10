Cruel: Exhiben a tienda de autoservicio por colgar un murciélago vivo; dijeron que era por Halloween

Comparta este artículo

Altamira, Tamaulipas.- El pasado jueves 27 de octubre en redes sociales se difundió un video donde se mostraba un murciélago deambulando por las instalaciones de una tienda de autoservicio de la cadena Soriana localizada en el municipio de Altamira, en Tamaulipas, especie que se encontraba entre las hieleras y a ras de piso aparentemente herido y asustado, por lo que se urgió no solo a los empleados sino a las autoridades acudir para resguardarlo y evitar que los clientes le hicieran daño.

Sin embargo, horas más tarde el mismo establecimiento cobró relevancia en redes sociales debido a que la especie antes mencionada fue vista colgada en el techo todavía con vida, y tratando de liberarse del cordón que impedía que volara libremente, algo por lo que una mujer encaró a uno de los empleados por tener así al animal que evidentemente sufría por dicho estado. La respuesta que ésta recibió fue que no se trataba de una animal vivo sino de un adorno con motivo de Halloween.

Foto: Pixabay / ilustrativa

Cabe destacar que, derivado del reclamo que la mujer, de quien se desconoce su identidad hizo a los empleados de la tienda, más clientes se percataron de la presencia del murciélago y pronto comenzaron a tomar fotos y videos a modo de emitir una denuncia, pues apuntaba a que se cometía el delito de maltrato animal. De inmediato, los mismos trabajadores de esta tienda recriminaron a la mujer y a los demás clientes por tomar las gráficas argumentando que hacer eso al interior de la tienda estaba prohibido pero el video tanto del murciélago caminando a ras de suelo como colgado, ya estaba en la plataforma Twitter.

Advertencia, las imágenes son sensibles y por ello, se recomienda discreción.

Internautas señalaron que el animal fue bajado por los empleados y llevado al área de cocina al interior de una cubeta; no obstante, se desconoce si fue liberado o incluso, asesinado al interior de la tienda, por lo que se ha pedido hacer la investigación correspondiente, al tiempo de castigar a los responsables ya que por un descuido, el animal entró al establecimiento y al estar desorientado no pudo salir. Pese a que se dio aviso de la presencia de éste, los empleado son hicieron nada por liberarlo y optaron por tratarlo de esta manera.

Autoridades locales no se han pronunciado por este evento pero se esperas que, ante la presión de la sociedad hecha en redes sociales se emita una postura. Esta no es la primera vez que los murciélagos se ven atacados por los humanos, ya que la primera vez se aunó a ellos la propagación del virus SARS-CoV-2 que provoca Covid-19, enfermedad que mantiene al mundo bajo emergencia sanitaria y por lo que eran asesinados. Aunque se reveló que no estaban ligados a la enfermedad, han seguido siendo cazados ya que se cree, atacan a los humanos con la intención de beber sangre.

La teoría de su alimentación está vinculada con la literatura y el vampirismo; sin embargo, biólogos han demostrado que los murciélagos son excelentes polarizadores como lo son las abejas y se alimentan de frutas y algunas hierbas y vegetales, por lo que solo su aspecto puede resultar aterrador pero ello no significa que ataquen de manera aleatoria a los seres humanos o a otras especies.

Fuente: Tribuna