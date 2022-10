'Mañanera' de AMLO: Presidente descarta "por completo" pacto entre la 4T y la delincuencia

Comparta este artículo

Baja California Sur, México.- En la conferencia matutina de este viernes, efectuada desde el estado de La Paz, Baja California Sur, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre los cambios que ha traído el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) al país; detalló que la nueva política de "cero corrupción" y "cero impunidad" no da pie a un pacto con la delincuencia organizada.

En la 'mañanera' de este 28 de octubre del 2022, el mandatario López Obrador fue cuestionado sobre las declaraciones que hizo Manuel Espino, excomisionado del Servicio de Protección Federal (SPF), quien reveló que propuso a Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob), que el Gobierno Federal dialogue con los grupos criminales para lograr la paz en México.

En la imagen, el presidente AMLO en su tradicional conferencia matutina. Foto: Gobierno de MéxicoLeyenda

Si bien el también exdirigente del Partido de Acción Nacional (PAN) sostuvo que llegar a un acuerdo con el crimen organizado no es una "ocurrencia" y que seguro daría "resultados", el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró que sus nuevas políticas no permiten un diálogo con los grupos criminales, y que esas estrategias quedaron en el pasado, con el Gobierno Neoliberal, y que no fueron efectivas.

Sí [se descarta diálogo con la delincuencia]. Nosotros hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad, y en el caso del combate a la delincuencia, tanto a la llamada organizada como la de cuello blanco no hay ningún acuerdo, ningún pacto. [...] Está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad, y otra la delincuencia, Cuando ya no hay frontera como sucedía antes, es caos", expresó el presidente de México.

Finalmente, AMLO aseguró que cuando no se sabe dónde termina la delincuencia y dónde empieza la autoridad "no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren" en lo referente a materia de violencia e inseguridad en México, razón por la cual no habrá pacto alguno. López Obrador también dijo que quería mucho a Manuel Espino, a quien no lo aprecia la "prensa conservadora".

Fuente: Tribuna y Conferencia presidencial 'mañanera'