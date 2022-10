'Perrito' cae a las vías del Metro y tras recibir algunas descargas eléctricas, logran rescatarlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 28 de octubre se vieron momentos de tensión y angustia al interior de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en específico en la línea 2 que va desde Taxqueña y hasta Cuatro Caminos pues se reportó a presencia de un can que, por razones desconocidas, cayó a las vías poniendo en peligro su seguridad, lo cual fue motivo suficiente para pedir la intervención de los trabajadores de esta red de transporte a modo de salvaguardarlo.

De acuerdo con usuarios del Metro, los hechos sucedieron entre las estaciones Zócalo y Pino Suárez donde fue visto este can en color gris corriendo asustado; algunos incluso manifestaron que se vieron chispazos por donde el perrito pasaba, señal de haber recibido descargas eléctricas que por suerte, no pudieron en riesgo su vida pero todavía faltaba dar aviso a los conductores para evitar que el arribo del tren terminara por arrollarlo.

Foto: captura de pantalla

Una vez que se dio aviso a los jefes de estación, a través de las redes sociales se informó que el servicio estaba momentáneamente suspendido con el fin de poder rescatar al can y tras ello, garantizar que todo estaba en orden, pues cabe mencionar, esta no es la primera vez que animales de compañía llegan a las instalaciones del metro arriesgando no solo su integridad sino también la de los usuarios.

Los hechos sucedieron cerca de las 08:00 de la mañana, horario en que las líneas del Metro se tornan más saturadas por la necesidad de los usuarios de arribar a tiempo a sus ligares de trabajo o educación. Esto cabe mencionar, provocó que ambas estaciones y algunas otras de la misma línea se mostraran casi a tope de su capacidad pues todos los trenes dejaron de circular. Pasaron cerca de 15 minutos cuando el personal del metro aseguró al can y con ello, reanudó el servicio.

Foto: captura de pantalla

Fue mediante las redes sociales que el Metro de la capital confirmó que el can sería remitido al Centro de Transferencia Canina (CTC) ubicado cerca de la estación Rosario donde personal veterinario revisaría la salud del can, al tiempo de aplicarle vacunas y medicamentos de desparacitación mientras los posibles dueños acuden a reclamarlo. En caso de no ser así, será esterilizado y puesto con otros canes que están en adopción en espera de hallar un hogar donde reciban atención y cuidado necesarios.

Foto: captura de pantalla

Fuente: Tribuna