Así fue la inauguración del Festival de las Almas en Valle de Bravo, en Edomex

Comparta este artículo

Valle de Bravo, Estado de México.- Esperado por residentes y visitantes locales y extranjeros, el Festival de las Almas comenzó con diferentes actividades que buscan fortalecer las tradiciones y el arraigo a la cultura mexiquense en el marco de la festividad del Día de Muertos, una de las más importantes de nuestro país y reconocida en el mundo.

A 20 años de su creación, el Festival de las Almas ha sido un referente cultural que nació bajo la creencia mazahua de que las almas de los difuntos llegan en estas fechas en forma de mariposas monarca; de ahí que el Pueblo Mágico también sea un destino para apreciar la llegada de estas visitantes. Para abrir la tarde musical, en la Alameda Bicentenario “La Velaria” se presentó La Tría, ensamble de mujeres que puso a cantar, bailar, reír y llorar al público con la voz de Lavinia Negrete en compañía de las percusiones de Joss Trujano y Andrea Esquitín en la guitarra.

Interpretaron temas como “Pajarillo”, “Te busco”, “Una rosa es una rosa” y algunas más que las posiciona en la búsqueda de la eliminación de la violencia hacia a las mujeres. Entrada la noche fue inaugurado oficialmente este festival que cuenta con más de 100 actividades para público de todas las edades en nueve foros.

Festival de las almas en el Edomex, foto: Especial

El acto inaugural estuvo presidido por Denisse Ugalde Alegría, subsecretaria de Turismo del Gobierno del Estado de México, y Michell Núñez, Presidenta municipal de Valle de Bravo, quien reconoció que este año es histórico por el vigésimo aniversario del festival e invitó a descubrir el programa, así como el Pueblo Mágico.

“Para nosotros es motivo de orgullo y alegría estar celebrando estos 20 años del festival que es un emblema cultural del Estado de México; es importante porque el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza y la Secretaria de Cultura y Turismo, Marcela González Salas, creen, así como quienes trabajamos con ellos, en el poder que tiene la cultura como una herramienta de comunicación, conciliación y convivencia”, señaló.

Tras la inauguración oficial, salió al escenario la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) para presentar el concierto “Elvis Presley sinfónico”. Ante un público ávido de la buena música y bajo la batuta de Rodrigo Macías, la OSEM, con las voces de Nicolas Griffin y Erick Sandoval, deleitó al público con canciones del Rey del rock and roll.

Con temas como “Devil in Disguise”, “Can’t help” y “Love me tender” pusieron a cantar al público, quien coreó las baladas y después se levantó a bailar con melodías como “Don’t be cruel” y, para finalizar, escuchó de la OSEM “Suspicious minds”. El Festival de las Almas estará hasta el sábado 5 de noviembre que cerrará con el concierto de Ximena Sariñana, además habrá una carrera atlética para toda la familia. El programa del evento está disponible en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo, en Facebook y Twitter.

Fuente: Tribuna