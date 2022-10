Hoy No Circula 3 de octubre 2022: Estas placas 'descansan' este lunes en CDMX y Edomex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Inicia una nueva semana! Y para que realices tus traslados sin retrasos ni multas, debes consultar las restricciones vehiculares que señala el programa Hoy No Circula para este lunes 3 de octubre del 2022. Cabe destacar que estas reglas se aplican en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual está en el centro del país y se integra por la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), y las entidades de Hidalgo, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Querétaro.

A través de sus redes sociales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informa que este primer lunes de mes 'descansan' del tránsito vehicular los automotores que tienen engomado color amarillo, terminación de placas 5 y 6, y holograma de verificación 1 y 2. No olvides que si ignoras estas reglas serás acreedor a una multa: en la capital esta asciende a 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta, es decir, de mil 509.80 a dos 264.70 pesos mexicanos; mientras que en el Edomex las autoridades te solicitarán una cantidad de mil 460.80 pesos. ¡Pon atención!

Consulta el programa Hoy No Circula que se aplica este lunes. Foto: Twitter

Estos automóviles están exentos del Hoy No Circula

Los automóviles exentos del Hoy No Circula son los que tienen holograma de verificación 0 y 00, además de los carros híbridos y eléctricos. También quedan excluidos del programa los carros de personas con alguna discapacidad, los que se usan como transporte escolar, para movilizar productos perecederos o/y residuos peligrosos; los que brindan servicios de seguridad pública, de Protección Civil, además de los que son de personal de Salud, y los que funcionan con gas natural y/o prestan servicios urbanos.

Este es el programa Hoy No Circula que se aplicará esta semana

Programa Hoy No Circula de esta semana. Foto: Twitter

¿En qué horario se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula comienza a aplicarse desde las 05:00 horas de este lunes y concluye las 22:00 de la noche. Recuerda que estas medidas fueron creadas para cuidar la calidad del aire y el medio ambiente en el centro de México; no obstante, las restricciones cambian día con día, por lo que es importante que estés atento a los boletines que comparta la CAMe. Cuando se reportan altos niveles de ozono en la Megalópolis se implementa el programa Doble Hoy No Circula.

Fuente: Tribuna