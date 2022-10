Hoy No Circula 30 de octubre: ¿Qué placas 'descansan' este domingo en CDMX y Edomex?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si vas a salir este último día del fin de semana, domingo 30 de octubre del 2022, en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), es clave que te infames sobre si el programa Hoy No Circula tiene restricciones vehiculares para ti. Cabe destacar que estas normas fueron diseñadas para cuidar la calidad del aire y el medio ambiente. ¡Aquí toda la información que debes conocer!

Mediante sus redes sociales oficiales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) comparte que este último domingo de octubre, el programa de restricción vehicular, el Hoy No Circula no presenta cambios en sus reglamentaciones. Esto significa que este día cualquier automóvil, sin importar su terminación de placas, color de engomado u holograma de verificación, puede transitar sin complicaciones en el Valle de México. Las normas volverán a aplicarse a partir del próximo lunes 31 de octubre.

Este es el programa Hoy No Circula de esta semana

Por otra parte, la CAMe te informa que el programa volverá el lunes 31 de octubre en un horario que va desde las 05:00 horas, hasta las 22:00 de la noche. Estas medidas se aplican de lunes a sábado, y toda la información la encontrarás en TRIBUNA. No olvides que si no respetas estas reglamentaciones, serás acreedor a una multa: en la Ciudad de México (CDMX) tendrás que pagar 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta, lo que equivale a mil 509.80 y a dos mil 264.70 pesos, mientras que en el Estado de México (Edomex) la multa será de mil 460.80 pesos.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Los coches que están exentos del Hoy No Circula son los que tienen asignado el holograma de verificación 0 y 00, además de los que han sido construidos como híbridos y eléctricos. También se excluyen del programa a los automóviles de personas con alguna discapacidad; los que se usan como transporte escolar o de productos perecederos y de residuos peligrosos. Por último, quedan 'libres' los autos de personal de seguridad pública, de Protección Civil y de Salud; y los que 'arrancan' con gas natural y/o prestan servicios urbanos.

