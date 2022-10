AMLO celebra triunfo de Lula da Silva, presidente de Brasil; envía mensaje a Calderón, Zedillo y Vargas Llosa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que trascendiera que Luis Inácio Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales en Brasil el pasado domingo, el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió una felicitación a través de sus redes sociales; no obstante, en su conferencia matutina de este lunes, retomó el tema, y además envió un mensaje a los expresidentes Felipe Caldero, Ernesto Zedillo y al escritos Mario Vargas Llosa, quienes hicieron un 'Foro contra el populismo'.

En la 'mañanera' de este lunes 31 de octubre del 2022, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente AMLO recordó que hace unos días, el escritos Vargas Llosa encabezó el Foro Internacional 20 años de FIL: Democracia y libertad, en España, y que estuvieron como ponentes Felipe Calderón Hinojosa, Ernesto Zedillo, José María Aznar, entre otros políticos; señaló que pese a este evento, en el que externaron apoyo a Jair Bolsonaro, triunfó Lula da Silva.

AMLO celebra triunfo de Lula da Silva en Brasil. Foto: Internet

Antes de la elección de ayer en Brasil, hace como 10 días se reunieron en España no sólo Zedillo y Calderón, sino Aznar, que convocó Mario Vargas Llosa. ¿De qué sirvió?, porque es hablar de populismo en general, pero llevaba un mensaje: se hace el encuentro en vísperas de las elecciones en Brasil y ¡qué pasó ayer? ¡Ganó Lula!", celebró el presidente de México en su conferencia presidencial.

En esta misma intervención, López Obrador dijo que la lectura en dicho Foro, al que denominó "contra el populismo", la lectura era contra "el presidente de México", y que además "tenía también otro propósito la reunión. Vargas Llosa dijo: 'yo estoy con Bolsonaro, no quiero a Lula", y no quería a [Gustavo] Petro [presidente de Colombia] y, desde luego, no me quería a mí", señaló AMLO en su conferencia.

Cabe recordar que el pasado domingo, Lula da Silva ganó la presidencia de Brasil con el 50.9 por ciento de los votos emitidos, contra el 49.1 por ciento de los que obtuvo el ultraderechista Jair Bolsonaro. De este modo, el candidato del Partido de los Trabajadores gobernará nuevamente este país luego de haberlo hecho de 2003 a 2011.

Fuente: Tribuna y Conferencia presidencial 'mañanera'