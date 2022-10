AMLO se defiende tras polémica por visitar Badiraguato, Sinaloa, la tierra de 'El Chapo' Guzmán

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial de este lunes, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a las críticas que generó su reciente Sinaloa, debido a que circuló en redes que acudió a Badiraguato, la tierra natal de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, para reunirse "con el Cártel de Sinaloa". El mandatario respondió a estos dichos.

En la 'mañanera' de este 31 de octubre del 2022, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano declaró que su visita a Sinaloa fue para impulsar la producción de alimentos, acción que se necesita para ser autosuficientes en su Administración. Asimismo, negó que mantuviera un encuentro con sicarios o líderes del Cártel de Sinaloa, y que él fue a reunirse con "gente buena, gente trabajadora" de la entidad, que necesitan apoyos del Gobierno.

Ya que estamos aclarando cosas, también hay una campaña en las redes de que voy a Sinaloa, a Badiraguato, a reunirme con miembros del Cártel de Sinaloa, ¡pues no! Voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora, que no debe estigmatizarse. Para los que no tienen información, Sinaloa es el granero del país, se tienen 800 mil hectáreas de riego, 600 mil hectáreas de temporal, se producen seis millones de toneladas de maíz", declaró el presidente de México en su conferencia de prensa.