Hoy No Circula lunes 31 de octubre: ¿Qué placas 'descansan' en CDMX y Edomex este Halloween?

Ciudad de México.- ¡Este día se celebra el Halloween en diversos puntos del mundo! Y para que te traslades sin multas ni complicaciones, es indispensable que consultes las restricciones vehiculares que dicta el programa Hoy No Circula este lunes 31 de octubre del 2022. Cabe destacar que estas medidas se aplican en la Megalópolis de la República Mexicana, la cual está integrada por la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), y las entidades de Hidalgo, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Querétaro.

A través de sus redes sociales, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) detalla que en este Día de Brujas 'descansan' del tránsito vehicular los autos que tienen asignado el engomado color amarillo, la terminación de placas 5 y 6, y el holograma de verificación 1 y 2. No olvides que si ignoras estas reglas serás acreedor a una multa: en la capital esta asciende a 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta, es decir, de mil 509.80 a dos 264.70 pesos mexicanos; mientras que en el Edomex las autoridades te cobrarán una cantidad de mil 460.80 pesos. ¡Tómalo en cuenta!

Estos automóviles están exentos del Hoy No Circula

Los vehículos exentos del Hoy No Circula son los que tienen asignado el holograma de verificación 0 y 00, además de los autos que son híbridos y eléctricos. También quedan excluidos del programa los carros de personas con alguna discapacidad, los que se usan como transporte escolar, para movilizar productos perecederos o/y residuos peligrosos; finalmente, se consideran exentos los que brindan servicios de seguridad pública, de Protección Civil, además de los que son de personal de Salud, y los que funcionan con gas natural y prestan servicios urbanos.

¿Cuál es el horario del programa Hoy No Circula?

El Hoy No Circula comienza a aplicarse desde las 05:00 horas y concluye las 22:00 de la noche de este lunes. Este es su horario de todos los días; ¡no lo olvides! Cabe destacar que estas medidas fueron creadas para cuidar la calidad del aire y el medio ambiente en el centro de México; sin embargo, las normas cambian día con día, por lo que es importante que estés atento a los boletines que suelte la CAMe. Cuando se reportan altos niveles de ozono en la Megalópolis se implementa el programa Doble Hoy No Circula, mas hoy no es el caso.

Este es el programa Hoy No Circula que se aplicará esta semana

