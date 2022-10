'Mañanera' de AMLO: Presidente desconoce paros en universidades públicas por abusos y corrupción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), declaró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y demás instituciones pública de nivel superior deberían considerar presentar un informe de gastos e ingresos, por lo menos cada tres meses, a fin de combatir la corrupción. También dijo que "desconoce" de paros y protestas en estas escuelas.

En la 'mañanera' de este lunes 31 de octubre del 2022, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano fue cuestionado sobre los recientes movimientos estudiantiles que han surgido en universidades, como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otras, por casos de abusos sexuales, desvío de recursos y corrupción al interior de las escuelas. El presidente de México señaló que sí está enterado, y que aunque considera que "no han habido muchas protestas", estas deberían informar sobre sus gastos.

Sí, estamos pendientes, pero la verdad no han habido muchas protestas, y sí respetando la autonomía de las universidades, creo que es indispensable que haya transparencia, que se informe sobre el manejo de los presupuestos, no al [Poder] Ejecutivo, sino a la comunidad estudiantil, sería muy bueno eso", dijo López Obrador en su conferencia presidencial 'mañanera'.

En esta misma intervención, sugirió que las instituciones públicas de nivel superior presenten un informe de gastos, a fin de que se evite la corrupción. Claro, apuntó que estas, al ser organismos autónomos, no tendrían ninguna obligación con el Gobierno Federal, liderado por él, no obstante, sería una acción buena que ayudaría a las escuelas. También apuntó que no tiene conocimiento de paros o huelgas.

[Estaría bien] que cada tres meses se presentara un informe de los ingresos y los gastos en las universidades públicas, no están obligadas a hacerlo, y mucho menos a que se los solicite el gobierno, porque son organismos autónomos pero ayudaría bastante, porque sí hay actos de corrupción en universidades, no en todas, desde luego", aseguró AMLO desde Palacio Nacional.

Eso o tienen que ver en las escuelas, y yo pienso que pueden hacerlo los rectores; en general se actúa bien, no hay problemas mayores, no tengo conocimiento de ninguna Universidad que esté en paro, en huelga, en el caso de la educción, en general, todos los maestros están trabajando", agregó el presidente.

