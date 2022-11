Visita el Altar de Día de Muertos en el Museo de Antropología e Historia del Edomex

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Los Festejos y conmemoraciones por Día de Muertos no se detienen en la Ciudad de México. Sin embargo, el Estado de México no se queda atrás, pues, aunque no es de manera masiva, como en la capital, en la entidad se busca honrar las tradicionales de la manera más respetuosa posible. Es así que se programaron diversas actividades para esta época.

Con el objetivo de mantener y honrar las tradiciones en el Estado de México, la Secretaría de Cultura y Turismo, a través del Museo de Antropología e Historia, exhibe un altar con motivo de Día de Muertos. Hasta el 6 de noviembre, el público podrá apreciar el altar que este recinto cultural estará exhibiendo en la sala denominada “Fusión de culturas”.

Un árbol de quiote da la bienvenida, cuenta con piezas de barro y otros elementos que lo adornan y muestra la mezcla de las culturas española e indígenas que dieron vida a lo que hoy conocemos como ofrenda, reflejo del sincretismo del viejo y nuevo mundo. Asimismo, muestra un camino colorido de flores de cempasúchil que dirige a una ofrenda mestiza de tres niveles, el primero, el inframundo, donde hace presencia el sahumerio y el copal, así como velas que sirven como guía a los difuntos.

Altar de Día de Muertos en Edomex, Foto: Especial

En el segundo nivel, que representa la vida terrenal, hay comida, algunas bebidas, dulces y juguetes; en el tercer piso, que es el cielo o la gloria, con imágenes religiosas, así como retratos de las personas ya fallecidas. Cuenta con una réplica de la pila bautismal que se encuentra en el Museo Virreinal de Zinacantepec, a manera de recordar el bautismo como el primer sacramento en la vida y que se tiene que pasar por él antes de disfrutar de los elementos de la ofrenda.

La decoración está integrada por casi 500 elementos, como cráneos de azúcar, velas, agua, incienso, frutas, alimentos y el singular olor del copal; de igual forma, objetos prehispánicos que muestran cómo se realizaban los entierros, representados a través de piezas arqueológicas. Finalmente, se encuentra el túmulo funerario, un espacio donde los ancestros sepultaban a sus familiares, también conocido como montecillo artificial, con el que en algunos pueblos se cubría la sepultura según la costumbre. El Museo de Antropología e Historia se encuentra ubicado al interior del Centro Cultural Mexiquense en Jesús Reyes Heroles #302, Toluca, Estado de México y puede visitarse de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas.

Fuente: Tribuna