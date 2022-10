AMLO niega espionaje a periodistas y activistas con software Pegasus; promete informar este día

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa de este martes, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó el presunto espionaje a periodistas y activistas por parte de las Fuerzas Armadas a través del software Pegasus. Declaró que si bien ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), su Gobierno informará este mismo día sobre dicha situación.

En la 'mañanera' de este 04 de octubre, el mandatario López Obrador, además de negar que su Gobierno y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) presuntamente espíen con el mismo software que lo hizo la Administración de Enrique Peña Nieto (EPN) en 2012-2018, exigió a los acusadores que si tienen pruebas sobre esos actos, los presenten ante las autoridades. Asimismo, reiteró su compromiso de no espiar a nadie, ni siquiera a sus opositores.

El presidente AMLO negó que se espíe con el software Pegasus. Foto: Internet

No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor [...] Si tienen pruebas que las presenten, he estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, no tendríamos por qué. Además de ser indebido y contrario a nuestros principios, nosotros que hemos sido espiados durante años, perseguidos durante años, no podríamos hacer lo mismo", declaró el presidente de México en conferencia presidencial.