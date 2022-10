De nuevo: Mujeres se pelean en el Metro por un asiento; ¿qué pasa si participas en un evento así?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX, además de ser uno de los más conectados a toda la urbe y de bajo costo, también es escenario de diversos acontecimientos, pues dentro de sus instalaciones se han dado desde nacimientos, conciertos, exposiciones y claro, también ha habido peleas entre los usuarios, las cuales se han echo virales pues en su mayoría la falta de asientos disponibles es la razón por la que comienza el problema.

Esta ocasión no fue la excepción y durante la noche del pasado 3 de octubre se viralizó el momento exacto en que dos usuarias se insultaron y mientras avanzaba la discusión llegaron a los golpes, todo porque una de ellas se opuso a ceder su asiento a una mujer de la tercera edad que recién había ingresado al vagón confinado para las usuarias. Dado que a mujer que iba sentada se opuso a ponerse de pie, los gritos pronto se hicieron escuchar hasta que al calor del momento surgieron los golpes.

"¡Ya tranquilas!" y "¡Qué la bajen!", fueron los gritos de las testigos que trataron de calmar la pelea.

Hace unos días, un par de féminas también protagonizaron una pelea y aunque en aquella ocasión hubo lesiones acompañadas con sangre, afortunadamente en esta pelea no se reportó la presencia de paramédicos para socorrer a las involucradas. No obstante, el Metro cuenta con un protocolo especial para cuando este tipo de situaciones se den al interior de las instalaciones, mismo que no solo involucra servicios médicos, sino que además esto podría pasarte si participas en el conflicto.

El primer paso es que los policías más cercanos a la estación acudirán para controlar la situación, es decir, trataran de calmar a los usuarios y con ello, investigar qué es lo que está pasado, al tiempo que también buscarán conocer quién inició con el evento. Cuando se determine quiénes son los involucrados, todos serán remitidos ante el Jefe de Estación quien deberá hacer un reporte administrativo. Además de la víctima y los victimarios, otros usuarios servirán como testigos y todos emitirán una declaración.

Ya con el acta en mano, todos los presentes serán llevados ante el Ministerio Público más cercano, al cual se pedirá el apoyo de una patrulla para llevar a los usuarios en especial si algún de ellos continúan con una actitud violenta. Si los uniformados lo consideran, será esposado para no dañarse a sí mismo o a los demás ciudadanos. El proceso ante el MP puede llevar varias horas y, si el juez determina algún tipo de sanción, puede haber detenidos en cuyo caso, se definirá su situación jurídica en semanas.

Cabe destacar que si se amerita detención, esta sería de hasta 12 horas y en caso de no haberla además se incluirá una multa que van desde los 71 a 716 pesos si es por agresión verbal; 788 a los mil 433 pesos si ay agresiones físicas o bien de los mil 505 a los dos mil 150 pesos si ya se trata de una riña. Por ello, la recomendación es la de viajar lo más relajado posible pues además de evitarnos problemas, damos pie a que el resto de los usuarios también lleguen bien a su destino.

Fuente: Tribuna