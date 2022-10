Impulsan la 'Ley Maple' en la CDMX; Busca evitar muerte de mascotas en campamentos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que en julio pasado falleciera la perrita Maple, la cual acudió a un campamento de entrenamiento y sus cenizas fueran entregadas a sus dueños sin explicación alguna, en el Congreso de la Ciudad de México se presentó la iniciativa para reformar la Ley de Protección de los Animales de la CDMX, la cual se denominó como 'Ley Maple' y busca terminar con el registro de casos como este.

Con esta iniciativa se regularía la actividad de guarderías, hospitales, paseadores, entrenamiento y establecimientos que se dediquen al cuidado, salvaguarda, adiestramiento o pensión de animales de compañía debe ser regulado para que sus dueños o responsables garanticen la seguridad y un adecuado servicio, evitando así se repitan casos como los de los perritos Maple y Mixtli o la gata Catapina, quienes murieron sin explicación satisfactoria alguna, dejando en la incertidumbre a sus dueños.

En ese marco el diputado Royfid Torres González presentó una iniciativa para reformar la denominación y diversas disposiciones a la Ley de Protección de los Animales, para hacer varias modificaciones y pueda ser, entre otras, regulada por las alcaldías.“Queremos que la operación de pensiones, entrenadores y cuidados animales de compañía sea vigilada, gestionada y verificada, porque su responsabilidad debe ser muy clara y este es el momento para analizar cómo se realizan estos servicios, incluso de paseadores. Es importante generar esta discusión que viene a partir de las tristes experiencias de Adri, Nydia y Héctor, pero que está acompañada de manera ciudadana por Change.org donde se impulso está solicitud de legislar a partir de este caso que hoy estamos llamando Ley Maple y que al día de hoy tiene más de 49 mil firmas”, indicó.

Adriana Mondragón relató que llevó a Maple, su perrito, a un campamento de entrenamiento canino por segunda ocasión, pero antes de que se cumpliera el tiempo les dijeron que había enfermado y fue llevado a un hospital, entregándoles sólo sus cenizas. “Gracias a la muerte de Maple nos dimos cuenta que había muchos más casos similares y que hemos normalizado si tratan mal a tus animales, a tus familiares, porque son miembros de y eso debe señalarse, pues estos lugares deben estar a la altura del servicio que quieren dar. Queremos que estos campamentos cuenten con las condiciones mínimas de cuidado, por lo que lanzamos una iniciativa a través de Change.org y que esta lucha no sólo sea por Maple, sino por muchos más, pues este caso destapó una cloaca”, indicó.

Impulsan la Ley Maple en la CDMX, Foto: Especial.

Catapina es la gatita de Héctor Lara, quien la llevó a esterilizar, pero horas después le llamaron para decirle que le dio un infarto. “Lo que nosotros vivimos fue más por el lado veterinario. La llevamos a una veterinaria en la colonia Nápoles la dejé alegre, valiente, juguetona y la veo después muertita con el argumento de que estaba nerviosa y para mí no es válido. No es posible que gente capacitada, entre comillas, no te den mejor trato, entonces deben regularse los medicamentos que administran a los animales, el grado académico de quienes te atienden y que nosotros como ciudadanos sepamos que dan un buen servicio; levanto la voz por Capina y por todos los demás”, solicitó.

Por su parte, Nydia Fernández contó que llevó por segunda ocasión a una pensión a Mixtli, pero un día después le notificaron que se perdió y dos días fue encontrado muerto en un lugar que habían rastreado con anterioridad. Al realizar la autopsia reveló que tenía 24 horas de haber fallecido. “Me estoy sumando a la iniciativa pues este lugar era una casa donde vivía este señor con su familia y los tenía en un patio, entonces deben hacerse responsables por ello; pido justicia”, sostuvo.

