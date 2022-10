¿La perdiste? El dinero del Salario Rosa te seguirá llegando pero esto debes hacer para reponer el plástico

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Han pasado más de cinco años desde que en el Estado de México se implementó el programa social del Salario Rosa, el cual entrega a las mujeres amas de casa un total de dos mil 400 pesos de manera bimestral, dinero que pueden usar para solventar gastos del hogar tales como el pago de servicios, escuela de los hijos y claro, adquisición de la canasta básica.

Cabe destacar que este programa es solo para las mujeres que tengan manera de comprobar que no reciben otros recursos, no cuentan con un empleo fijo, tienen a menores de edad a su cuidado y claro, viven en el Estado de México, por lo que las féminas de 18 a 59 años de edad son las únicas que se pueden afiliar cuando las autoridades mexiquenses lancen la respectiva convocatoria, de lo contrario, al hacer el trámite con apoyo de terceros, se puede incurrir en un fraude.

El actual gobernador, Alfredo del Mazo, continúa de gira por algunos municipios entregando las tarjetas que las beneficiarias podrán usar en cualquier cajero automático sin importar la institución bancaria pero, si en tu caso ya te afiliaste con éxito y no encuentras tu tarjeta, ¿sabes qué debes hacer? Este evento no da pie a que el recurso se frene, por el contrario, seguirás recibiendo el dinero pero ya no podrás disponer de él hasta que tengas una tarjeta nueva. Para poder recuperarla, la titular deberá seguir con estos pasos:

Llamar al 800 276 935 donde un funcionario de Broxel te atendrá

donde un funcionario de Broxel te atendrá Antes, el conmutador te pedirá indicar la opción adecuada, es la número 3

La grabación te pedirá indicar una nueva opción; selecciona la 4 de ‘Reporte de robo o extravío’

Un agente te contestará y te pedirá explicarle qué sucedió

El siguiente paso será daré us datos personales para reponer el nuevo plástico

La mala noticia es que tendrás de acudir de manera personal a las oficinas de Broxel ubicadas en la calle Felipe Ángeles esquina con Quintana Roo, sin número, en la colonia Villa Hogar, en Toluca para que con el folio que los agentes te dieron, puedas recoger el nuevo plástico y activarlo a la brevedad, pues así podrás consultar movimientos y claro, también retirar efectivo si lo necesitas en ese momento.

Recuerda que la tarjeta del Salario Rosa esta personalizada, es decir, cuenta con tu nombre, vigencia y en algunos casos se observa desde cuándo estás afiliada. Si no la perdiste pero la vigencia está por vencer, tendrás que seguir los pasos anteriormente mencionados para que también te den una nueva tarjeta ya que aunque la tengas en tu poder pero la fecha ya haya vendido, tampoco podrás realizar movimientos pues automáticamente se da de baja.

