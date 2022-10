Padre de Mauricio Tabe es vinculado a proceso penal por tentativa de homicidio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de lo sucedido la semana pasada, donde Daniel Tabe, padre del alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, agredió a un funcionario público, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que un juez determinó iniciar con un proceso penal. Cabe destacar que el pasado 27 de septiembre el acusado fue vinculado a proceso.

Este es por la posible comisión del delito de tentativa de homicidio calificado. En ese sentido, el juzgador decidió imponer la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria y fijó un plazo de un mes para terminar con la investigación complementaria del caso. La institución capitalina recordó que, a través de un video difundido en redes sociales, y posterior denuncia, se pudo conocer que Daniel Tabe posiblemente cometió el ilícito en agravio del funcionario capitalino.

Los hechos sucedieron hace dos semanas cuando un trabajador del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) acudiera a la taquería "Doneraki" . de Daniel Tabe para que suspendiera actividades. Ante ello y después de una fuerte discusión, el padre del alcalde de esta demarcación amagó con un cuchillo al funcionario capitalino. Después de que se difundiera el material en redes sociales, el alcalde de Miguel Hidalgo publicó un video tras la agresión, en el que dijo haberse sorprendido por la actitud de su papá.

Sin embargo, rechazó que el negocio tenga irregularidades y acusó que la agresión deriva de una campaña de calumnias y provocación por parte del Gobierno de la Ciudad de México. El alcalde de Miguel Hidalgo señaló que desde el gobierno "le pusieron el dedo" a su papá, aunque reconoció ue esto no justifica su reacción. Asimismo, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que el mandatario nacional se “lanzó” en contra de su padre.

Por su parte, Daniel Tabe aseguró que “La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha llevado construir este negocio, pero nada justifica lo que hice, me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que sólo hacían su trabajo”, declaró. Esto fue retomado por el alcalde de Miguel Hidalgo y celebró la actitud de su padre al disculparse por su error.

