Adiós al romanticismo: Por esta razón fue clausurado 'El callejón del beso' en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- Desde la tarde del pasado 5 de octubre se hizo viral en redes sociales una fotografía que mostraba al emblemático Callejón del beso con tablas de madera que mermaban el acceso, lo que dejó claro que este sitio ya estaba clausurado y con ello, el público, en especial las parejas, ,dejarían de tener la oportunidad de tomarse una foto que además de inmortalizar la visita, fuera en compañía del ser amado al que hay que besar como muestra de buen augurio garantizando así siete años de felicidad.

Cabe destacar que la leyenda de este sitio no tiene un final feliz pero ello no ha impedido que turistas nacionales y extranjeros que acuden a visitarlo busquen subir a los balcones de este callejón para besarse con el ser amado. Al no poder tener acceso a estos puntos, las escalinatas son las que se usan para este fin, generando así interminables filas y claro, la presencia de diversos fotógrafos que ofrecen el servicio.

Por si te lo estabas preguntando, la clausura del lugar no tuvo que ver con un asunto de mantenimiento o regulación de aquellos que te ofrecen el souvenir, sino que se debe a una pelea que tuvieron los dueños de la casa con los fotógrafos que, pese a no contar con un permiso, buscan la manera de atraer a cientos de turistas para ganarse unos pesos. Alejandro Navarro, quien funge como presidente municipal de Guanajuato, había advertido esta clausura para que los dueños del edifico pudieran remediar el conflicto que tienen con los fotógrafos, pues estos aseguran estar cansados de la presencia de tanta gente y claro, los que con su cámara inmortalizan el ansiado beso.

Las constantes peleas, incluso a golpes que los involucrados protagonizan, comenzaron desde el pasado mayo del presente año cuando la propietaria del edifico que alberga al denominado ‘Balcón de Ana’, denunció haber ido víctima de agresiones por parte de los citados fotógrafos, evento que orilló a que en el inmueble se colocara una lona donde se pedía apoyo a las autoridades.

El presidente municipal llamó a las partes involucradas a una reunión con el fin de llegar a un acuerdo y, al no haberlo, se colocaron estos tripiés de madera que ya no permiten el acceso a turistas, todo en el marco en que está por dar inicio uno de los festivales que más turismo atrae. "A todos los prestadores turísticos nos duele y más porque ya viene el Festival Cervantino. Recordemos que somos grandes anfitriones y debemos comportarnos así", destacó Liliana Preciado, presidenta de la Comisión de Turismo del Ayuntamiento.

Aun no hay una fecha para la reapertura del Callejón del beso o bien, una reunión entre los dueños del inmueble que da con este importante lugar y los prestadores de servicio, por lo que se espera que en los siguientes días estas escalinatas ya no se muestren con bloqueos y las parejas puedan seguir besándose para augurar buena fortuna en el amor, aunque el final de la verdadera historia haya sido más trágico.

