(FOTO) Al estilo 'Hachiko': Semar reconoce a la rescatista 'Frida' con su propia estatua; así luce

Ciudad de México.- Pese a que ya ha pasado algunas semanas desde que el sismo del 19 de septiembre del presente año sorprendió a los capitalinos y habitantes del bajío mexicano, todavía hay cierto temor en escuchar sonar la alerta sísmica, esto debido a que el fuerte movimiento telúrico ocurrió el mismo día en que dos eventos similares causaron temor y graves daños materiales: los terremotos de 1985 y 2017.

Fue precisamente el del 2017 el que además de ratificar la solidaridad del pueblo mexicano, también resaltó la participación de los binomios caninos con los que cuentas las autoridades. Ello nos llevó a conocer y reconocer a 'Frida', un can labrador que apoyó en la localización de personas atrapadas entre los escombros, evento que también repitió en otros puntos como fue el caso de un derrumbe en Guatemala.

El can en cuestión pertenece a la Secretaría de Marina (Semar) y de inmediato se ganó el corazón de los mexicanos y hasta de la comunidad internacional, especialmente de Japón donde era contente llamada 'Marina-Chan' pues en el chaleco que le colocaron por protección e identificación se leía el nombre de las Fuerzas Armadas. La empatía de los nipones por este binomio a su vez recordó al lealtad de 'Hachiko', un perro de raza Akita Inu que tiene su propia estatua en las calles de Shibuya y cuya historia asegura esperó a su dueño en este punto, sujeto que no llegó por presuntamente haber muerto.

En el caso de la ‘perrita mexicana’, se sabe que nació el pasado 12 de abril del 2009 y a los dos meses de edad comenzó con su entrenamiento para ser parte de esta dependencia, algo por lo que elementos de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano de Estructuras Colapsadas de la Armada de México la aceptaron como uno de los elementos de rescate más importantes pues tenía ciertas actitudes que remarcaban su 'talento', lo que demostró durante estos eventos trágicos para los mexicanos.

'Frida' quien se retiró con honores de sus labores en 2019 debido a problemas en su salud propias de su avanzada edad (13 años), acumuló un total de 55 rescates y para entonces ya contaba con murales en su honor, algo que no parece haber sido suficiente pues la Semar confirmó que esta especie tendrá su propia estatua la cual se develó este jueves 6 de octubre en las instalaciones de la dependencia.

Todavía no se sabe si la estatua, al igual que la ubicada en las calles de Tokio en honor a 'Hachiko', tendrá acceso al público o bien, si tras la revelación se organice un evento especial para que los mexicanos puedan ir a conocerla; no obstante, este gesto ha sido calificado por internautas como una muestra de agradecimiento no solo para 'Frida', sino también para el resto de los binomios caninos que apoyan a las Fuerzas Armadas, tanto en labores de rescate como de ubicación de narcóticos o explosivos.

