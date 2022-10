Las actividades que no te puedes perder de la FIL 2022 en el Zócalo de la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La vigésimo segunda Feria Internacional del Libro (FIL) de la Ciudad de México se inaugurará este viernes y las autoridades de la CDMX hicieron un llamado a la ciudadanía para asistir a este mega evento, el cual se realizará en el primer cuadro del Centro Histórico de la capital. En ese sentido, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum aprovechó para exhortar a la población “Este viernes inicia la edición XXII de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Con más de 460 invitados, entre los que destaca nuestra querida Elenita, Emir Kusturica y el escritor Noam Chomsky”, escribió en su cuenta de Twitter. Ahora se presentan todas las actividades que los visitantes podrán realizar.

Esta nueva edición de la Feria del Libro del Zócalo de la CDMX se realizará del 7 al 16 de octubre, donde habrá invitados de diferentes países como Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela, Chile, Cuba, Bolivia, España, Francia, Italia y Estados Unidos. Cabe destacar que este evento regresa al Zócalo capitalino después de una interrupción provocada por la pandemia de Covid-19.

Participan 340 editoriales, las cuales se presentarán en cerca de 200 eventos, entre talleres, debates, conciertos y venta de libros. Además, se repartirán 7 mil ejemplares gratuitos en homenaje a Antonio Helguera, Francisco Haghenbeck, Enrique González Rojo y Jacinto Barrera Bassols. Los eventos de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México serán transmitidos en vivo por la redes oficiales del evento que te compartimos en la siguiente imagen para que puedas estar al pendiente por si no puedes ir o quieres ver algo en particular. También te compartimos la página oficial.

Feria Internacional del Libro en el Zócalo, Foto: Especial

Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra será el evento musical estelar del día inaugural, que se presentará a las 20:00 horas del viernes 7 de octubre en el Foro Ricardo Flores Magón, donde encenderá a los asistentes con sus ritmos balcánicos, rockeros y gitanos. La presentación en México del director de cine serbio significa el adiós a los escenarios de The No Smoking Orchestra, por lo que esta será una oportunidad imperdible de escuchar por última vez en vivo “Unza Unza Time”, “Lubenica”, “Wanted Man” o “Cerveza”, entre muchas otras canciones que sin duda marcarán uno de los momentos más memorables de la FIL.

El mismo viernes se realizará un homenaje a la activista y defensora de los derechos humanos Rosario Ibarra de Piedra, quien falleció el pasado 16 de mayo a los 95 años, dejando un gran legado por su lucha social y en la vida política mexicana. Será en el Foro Rosario Ibarra de Piedra donde la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, la escritora Elena Poniatowska, y la hija de la activista y actual titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, abordarán la vida de la homenajeada, especialmente su lucha a la cabeza de organizaciones de familiares de desaparecidos.

Libro la Peor Señora del Mundo, Foto: Especial.

El domingo 9 de octubre a las 11:00 horas en el Foro Rosario Ibarra de Piedra se presentará la obra “La peor señora del mundo”, a partir del cuento del escritor Francisco Hinojosa, quien retrata la historia de una mujer que disfruta haciendo maldades a todos los habitantes de su pueblo, quienes hartos de los tratos de la señora deciden unirse para hacerle frente. Además de la presentación de la obra, durante este evento se regalará a los asistentes el libro de Hinojosa, ilustrado por Rafael Barajas “El Fisgón”, uno de los caricaturistas y moneros más prolíferos del país que actualmente colabora en La Jornada y El Chamuco.

Fuente: Tribuna