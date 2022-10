Que no se te haga tarde: Estas marchas provocarán tráfico en la CDMX este jueves 6 de octubre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De acuerdo co la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) de la capital, dependencia encabezada por Omar García Harfuch, este jueves 6 de octubre se esperan siete concentraciones que afectarán el tránsito vehicular, motivo por el cual se informa de manera puntual a los ciudadanos cuáles son los puntos a evitar para con ello, evitar llegar tarde a su destino.

Desde las 08:00 horas, un grupo de ciudadanos se concentra en la Cerrada Miguel Noreña número 28 en la colonia San José Insurgentes, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo. Más tarde, esto en punto de las 11:00 horas, en la misma demarcación se espera que en la calle General Emiliano Zapata número 47 en la colonia Portales Norte haya otro contingente que evite el libre paso a automovilistas y transeúntes.

Al sur de la urbe, esto en la alcaldía Xochimilco, se espera que la calle afectada sea Xaltocan sin número en la colonia Xaltocan, evento que iniciará a las 10:00 horas tiempo local. En ese sentido, se informa que en el corazón de la ciudad, esto en la alcaldía Cuauhtémoc es donde se esperan más concentraciones, mismas que iniciarán en punto de las 13:00 horas, específicamente en la calle General Gabriel Hernández 56 en la colonia Doctores.

Imagen ilustrativa

A las 15:00 horas, se estima que haya una marcha que de inicio en Avenida Paseo de la Reforma y calle Florencia, es decir, a la altura del Ángel de la Independencia en la colonia Juárez. El contingente tiene estimado llegar a la Plaza de la Constitución en la colonia Centro, por lo que la Rita estimada será: Reforma- Avenida Juárez- Eje Central Lázaro Cárdenas- Avenida 5 de Mayo- Zócalo capitalino.

A las 16:00 horas, una hora después de haber iniciado esta movilización, en la Plaza de la República, también conocida como atrio del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera, se espera una concentración de ciudadanos que podrían afectar el paso de particulares; no obstante, el transporte público Metrobús no tendría motivo para mermar sus actividades pues cuenta con un carril confinado para no detener la macha ante estos eventos sociales.

La SSC y los agentes de tránsito que pertenecen a esta dependencia, serán los que vigilen a los manifestantes al brindarles protección, por ello se darán algunas indicaciones a los automovilistas que circulen por los puntos antes mencionados. Finalmente, se informa que a lo largo del día se esperan varias concentraciones en Paseo de la Reforma número 100 en la colonia Guerrero; de ser posible, se recomienda evitar la zona y buscar vías alternas.

Fuente: Tribuna