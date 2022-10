Sandra Cuevas gana la batalla: juez la absuelve de los delitos de robo y abuso de autoridad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El Juez Enrique García Garrido, de la Sala 011, de la Unidad de Gestión Judicial 8, en el Reclusorio Preventivo Norte, dictó fallo absolutorio a favor de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por los delitos de Robo Agravado, Abuso de Autoridad y Discriminación. Tras el fallo, la funcionaria capitalina agradeció la decisión y exclamó “esto terminó. Tenemos una resolución absolutoria, es decir que ya no tengo ningún antecedente penal”.

Al salir de la audiencia en los Juzgados Anexos del Reclusorio Norte, la funcionaria dijo estar “lista para seguir trabajando, construyendo la mejor alcaldía de la Ciudad de México, que es la alcaldía Cuauhtémoc”. Luego de ser informada de la resolución final, la alcaldesa, Sandra Cuevas reconoció el trabajo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación por lo que enfatizó: “siguen vivas las instituciones, siguen haciendo lo que deben hacer”.

Aclaró que aún hay mucho por hacer en este país por lo que “desde mi trinchera, la alcaldía Cuauhtémoc, vamos a dar el ejemplo de cómo se debe gobierna, de cómo se hacen las cosas y lo más importante que no hay que doblegarnos ante nada ni ante nadie”. Ante representantes de los medios de comunicación masiva que la esperaban a la salida del Juzgado, comentó que el aprendizaje que le deja esta experiencia es el siempre salir con la cara en alto, no doblegarse, no espantarnos de nada; tener la cabeza fría, el espíritu fuerte para dar la batalla y salir como el día de hoy, triunfantes. Esto se logra cuando se tiene el alma tranquila”.

Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, Foto: Especial.

Sobre la relación que tendrá con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, apuntó que los ataques han venido desde gobierno central a los alcaldes de la UNACDMX y ahora que las aspiraciones de la funcionaria son presidenciales, busca un acercamiento. Ante esto, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas expresó: “Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, usted, jamás, jamás va a ser presidenta de este país”.

La Fiscalía capitalina en marzo pasado informó que imputó contra cuatro servidores públicos, incluida la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación. Por ello, la funcionaria capitalina fue suspendida de su cargo. Lo anterior por el incidente que tuvo con dos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC), en las instalaciones de la alcaldía, donde los policías la acusaron de agresiones y secuestro.

Fuente: Tribuna