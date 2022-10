VIDEO: AMLO genera polémica al 'rechazar' abrazo de Tatiana Clouthier; ¿quién la sustituirá?

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) generó polémica en redes sociales luego de que en su conferencia de prensa matutina 'rechazara' abrazar a Tatiana Clouthier Carrillo, quien comunicó su renuncia a la Secretaría de Economía este día. Al respecto, el mandatario mexicano aclaró qué fue lo que ocurrió y también adelantó que el día de mañana, viernes 07 de octubre, presentará al sustituto de la funcionaria.

En la imagen, AMLO 'rechaza' abrazo a Tatiana Clouthier. Foto: Gobierno de México

Luego de que Clouthier Carrillo leyera su carta de renuncia a los medios de comunicación, esta se acercó al presidente AMLO para abrazarlo, no obstante, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano se limitó a aplaudir, es decir, no le respondió la muestra de afecto. Seguido a esto, la ahora exsecretaria de Economía salió rápidamente de Palacio Nacional. Momentos después, López Obrador fue cuestionado sobre si estaba "enojado" con Tatiana, a lo que respondió lo siguiente:

No me había dado cuenta de eso [de que no la abracé]. Van a inventar todo [los opositores]. Ella da a conocer los motivos, la queremos mucho, la respetamos, lo que ya expresé. Nuestros adversarios no van a estar conformes con nada”, declaró AMLO luego de que le informara que se viralizó el 'incómodo' momento de la despedida de su segunda secretaria de Economía en lo que va de su sexenio.