'Adiós' Tatiana Clouthier: Raquel Buenrostro, nueva titular de la Secretaría de Economía de AMLO

Ciudad de México.- Al inicio de la conferencia de prensa matutina de este viernes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que, tras la polémica salida de Tatiana Clouthier de la Secretaría de Economía, es Raquel Buenrostro Sánchez la nueva titular de dicha dependencia.

Tatiana Clouthier renunció a la Secretaría de Economía y generó polémica con AMLO. Foto: Gobierno de México

En la 'mañanera' de este viernes 07 de octubre, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano informó que Raquel Buenrostro, quien hasta hoy era la directora del Servicio de Administración Tributario (SAT), será la nueva titular de la Secretaría de Economía, la cual estuvo bajo la administración de Tatiana Clouthier desde enero 2021. En esta misma intervención, López Obrador señaló que Buenrostro Sánchez "ha hecho un muy bien trabajo".

Ya tomé la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro, como secretaria de Economía, quien ahora se desempeña como directora del SAT que ha tenido muy buen trabajo porque no ha disminuido la recaudación", declaró el presidente de México en su conferencia matutina.

Creo que lo que cuenta son los hechos y es una servidora pública ejemplar, le tenemos toda la confianza y va a ser la próxima secretaria de Economía", agregó.

¿Quién es Raquel Buenrostro, la nueva secretaria de Economía de AMLO?

Raquel Buenrostro es una matemática egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución que otorgó la medalla Gabino Barreda con la tesis Acerca del teorema de Miller-Teply. También cuenta con una maestría en Economía por el Colegio de México (Colmex). Su trayectoria en administración pública ya supera los 20 años, en los que se ha desempeñado como Directora General de Administración en la Secretaría de Turismo; Directora General de Innovación y Calidad en la Secretaría de Educación Pública (SEP); Directora General Adjunta de Control Presupuestario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre otros.

Cabe recordar que el pasado jueves 06 de octubre, en la 'mañanera', Tatiana Clouthier presentó a medios de comunicación la renuncia a su cargo como titular de la Secretaría de Economía; este evento generó polémica, ya que no hubo claridad en la salida de la funcionaria, y porque, en imágenes, se ve que el presidente AMLO 'rechaza' abrazarla. No obstante, este sostuvo que no hubo problemas entre ambos.

