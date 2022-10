CDMX: Personas con discapacidad de la Miguel Hidalgo reciben apoyos económicos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con el objetivo de hacer un piso más parejo y ayudar a que cumplan sus sueños, la alcaldía Miguel Hidalgo comenzó este sábado la entrega de apoyos económicos a personas con discapacidad permanente como parte del programa social 'Sin Límites'. Al encabezar el alcalde Mauricio Tabe este evento, sostuvo que cuando existen barreras físicas por padecer alguna discapacidad, es necesario que el gobierno intervenga para mitigar esos obstáculos y apoyar a quienes más lo necesitan.

“El programa y el apoyo económico no se lo deben a nadie, no se lo deben a un gobierno, no se lo deben a una persona ni a un líder, el programa social es su derecho y por eso hoy lo reciben, porque es para quienes más lo necesitan”, aseguró. La directora General de Desarrollo Social, Alessandra Rojo de la Vega, agradeció la confianza de los solicitantes por creer en este proyecto de gobierno, el cual busca coadyuvar con el desarrollo de este sector de la población.

“Días como éstos nos llenan el alma, ayudar a las personas a que se desarrollen, a que tengan oportunidades y por qué no, una vida mucho más feliz y plena”, refirió.

Entrega de apoyos en Miguel Hidalgo, Foto: Especial

El programa social 'Sin Límites' está dirigido a las personas con algún tipo de discapacidad permanente, ya sea motriz, intelectual, auditiva, visual o psicosocial y beneficiará a 500 personas con estas condiciones a través de un apoyo de 10 mil pesos, dividido en dos ministraciones de 5 mil pesos cada una. Cabe destacar que los compromisos del gobierno de Miguel Hidalgo con las personas con discapacidad no son sólo asistenciales, pues también contempla la creación de una Bolsa de Trabajo para este sector.

Entre otras acciones, la alcaldía también realiza actualmente obras de infraestructura urbana, de rutas accesibles para crear espacios de circulación continua que permitan asegurar un desplazamiento seguro a todas las personas. Es preciso recordar que para la elección de las y los beneficiarios, la alcaldía tuvo el apoyo de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, quienes fueron los encargados de revisar los expedientes de los beneficiarios para que así los apoyos lleguen a quienes realmente lo necesitan.

Cabe destacar que también existe la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, la cual busca mejorar el ingreso monetario de las personas con discapacidad permanente y de esta manera contribuir a lograr la vigencia efectiva de los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas indígenas y afromexicanas que viven con discapacidad, para así eliminar la marginación, la discriminación y el racismo que enfrentan.

Fuente: Tribuna